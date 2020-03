Sai phạm của cựu thượng tá trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị cáo buộc đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng sửa điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.



Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa qua đã khởi tố, tạm giam với bị can Nguyễn Minh Khoa để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.



Theo cơ quan điều tra, ông Khoa đã đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.



Tài liệu thể hiện, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa để tuyển sinh đại học cao đẳng.



Tại tỉnh Sơn La, kỳ thi được tổ chức từ 24-27.6.2018 và công tác chấm thi tổ chức từ ngày 29.6-8.7.2018.



Trước và trong kỳ thi này, nhiều cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong đó có bị can Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, vì động cơ vụ lợi, cá nhân khác đã nhận thông tin của 44 trường hợp thí sinh. Sau đó tác động, can thiệp vào bài thi nâng điểm cho thí sinh.



Ngày 27.6.2018, sau khi kỳ thi kết thúc, bị can Huynh được bị can Khoa chuyển thông tin nhờ xem xét, giúp đỡ cho hai thí sinh. Ba ngày sau, ông Huynh tiếp tục nhận thông tin một thí sinh khác từ bị can Khoa để xem xét, giúp đỡ.



Sau khi có danh sách, thông tin thí sinh do ông Khoa và một số người khác đưa, trong hai ngày 28 và 30.6.2018, bị can Huynh trao đổi và đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng khảo thí) sửa, nâng điểm.



Theo tài liệu, tại giai đoạn điều tra và phiên tòa sơ thẩm, ông Huynh khai, có thỏa thuận và nhận 1 tỉ đồng của ông Khoa để giúp nâng điểm cho 2 thí sinh.



Trong quá trình tòa trả hồ sơ, cơ quan công an điều tra bổ sung, ông Huynh khai lại, không nhận tiền, thỏa thuận với ông Khoa.



Trước lời khai này của bị can Huynh, trong kết luận điều tra bổ sung gần đây, cơ quan công an cho rằng có cơ sở. Mặt khác, ông Khoa cũng phủ nhận việc đưa 1 tỉ đồng cho bị can Huynh.



Tuy nhiên, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La xác định, ông Khoa có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ liên quan đến số tiền 1 tỉ đồng.



Vì vậy, ngày 13.3 vừa qua, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Khoa để điều tra, làm rõ.



