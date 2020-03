Quy Nhơn: Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, ô tô và xe tải khiến 1 người chết

Ông An điều khiển xe máy chạy trên đường Hùng Vương (TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì xảy ra tai nạn liên hoàn với ô tô và xe tải nên đã tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Từ Đạt



Khoảng 9 giờ 30 ngày 16.3, tại khu vực ngã ba Phú Tài (điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương và QL 1 A, thuộc P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.



Theo thông tin ban đầu của lực lượng CSGT, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn An (50 tuổi, ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn) điều khiển xe máy BS 77H1 - 422.74 lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ TP.Quy Nhơn về ngã 3 Diêu Trì (H.Tuy Phước), khi đến địa điểm trên đã va chạm với ô tô BS 77A - 106.14 do Nguyễn Tất Tiền (27 tuổi, ở H.Tây Sơn, Bình Định) điều khiển vào một gara ô tô. Cú va chạm khiến ông An ngã ra đường.



Lúc này, xe tải BS 81C - 121.26 do tài xế tên Nguyễn Công Anh điều khiển chạy cùng chiều, phía sau xe máy, tông vào khiến ông An tử vong.



Sau khi vụ tai nạn liên hoàn này xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Hoàng Trọng (thanhnien)