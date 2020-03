Quảng Nam: Giả cán bộ sở kêu doanh nghiệp ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

2 đối tượng ở Quảng Nam giả danh cán bộ sở đến doanh nghiệp đưa thư ngỏ "quyên góp kinh phí chống dịch Covid-19".





Ngày 26-3, ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Quảng Nam, ký văn bản gửi các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thông tin về tình trạng giả danh cán bộ sở để quyên góp kinh phí chống dịch Covid-19.



Theo ông Triều, sáng 26-3, hai người đàn ông độ tuổi từ 30-35 tới Công ty TNHH T.B (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đăng ký làm việc với lãnh đạo công ty.





Trong khi cả nước chung tay chống dịch thì lại có 2 đối tượng lợi dụng để đi vòi tiền doanh nghiệp





Tại đây, 2 người này tự giới thiệu là cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam và trình bày thư ngỏ của giám đốc sở, đề nghị DN ủng hộ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.



Ông Triều khẳng định Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, Sở LĐ-TB-XH tỉnh không có chủ trương cử cán bộ trực tiếp đến các DN, cơ quan, tổ chức để vận động, quyên góp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.



"Đây là hành vi giả danh cán bộ nhà nước, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo DN; Sở LĐ-TB-XH đề nghị giám đốc các DN, cơ quan, tổ chức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo. Nếu phát hiện kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy đinh" - ông Triều khẳng định.



Hiện tại, sự việc này cũng đã được trình báo cho công an để vào cuộc điều tra làm rõ. Theo lãnh đạo Công ty T.B, do không đồng tình nên bà từ chối khéo, không ủng hộ tiền cho 2 người trên nhưng cũng không nghĩ đó là các đối tượng giả danh. Sau đó, có đoàn liên ngành huyện đến kiểm tra và bà có trình bày sự việc thì mới vỡ lỡ.



Theo Tr.Thường (NLĐO)