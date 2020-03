Phát hiện gần 1.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 3-3, sau một thời gian dài theo dõi, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển nhiều can nhựa nghi chứa dầu DO không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ gần 1.000 lít chất lỏng (nghi dầu DO) không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại nhà bà Điệm - Ảnh: TRỌNG ĐÀI

Theo ông Ngô Tấn Ly, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Phú Yên, khoảng 5h30 ngày 3-3, Đội quản lý thị trường huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Công an huyện Đông Hòa, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam kiểm tra, phát hiện ông Ngô Thái Lam (55 tuổi, trú thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) điều khiển xe môtô chở 8 can nhựa chứa chất lỏng, nghi dầu DO đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lam khai nhận toàn bộ số hàng trên được ông chở cho bà Trần Thị Điệm (42 tuổi, trú tại khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa).

Tiến hành kiểm tra tại nhà bà Điệm, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 918 lít chất lỏng nghi dầu DO chứa trong 45 can nhựa.

Tại thời điểm kiểm tra, cả ông Lam và bà Điệm đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Bản thân bà Điệm cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng xăng dầu theo quy định.

Ông Ngô Tấn Ly cho biết: "Trước mắt, đội quản lý thị trường sẽ tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Sau đó, đơn vị sẽ gửi mẫu để kiểm tra. Nếu toàn bộ số hàng hóa (nghi dầu DO kể trên) đạt chất lượng dầu DO thì đơn vị sẽ xử phạt ông Lam và bà Điệm về hành vi buôn bán xăng dầu trái phép. Nếu toàn bộ số hàng hóa trên không đạt chất lượng dầu DO, đơn vị sẽ xử phạt cả hai về hành vi buôn bán xăng dầu kém chất lượng và trái phép".