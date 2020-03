Nhân viên nhà nghỉ bị đuổi chém, ông chủ nổ súng bắn chết đối thủ

Vừa cùng nhân viên về đến nhà nghỉ do mình làm chủ thì một người đàn ông xuất hiện cầm dao đuổi chém nam nhân viên của mình, Dương liền lấy súng nã đạn vào đối thủ.





Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 22-3 cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ trọng án khiến 1 người tử vong trên địa bàn.



Trước đó, đêm 21-3, trước cửa nhà nghỉ Gia Khánh ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong.



Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 phút, khi Nguyễn Chí Dương (28 tuổi, chủ nhà nghỉ Gia Khánh) đi ôtô BKS 34C-131.48 chở nhân viên nhà nghỉ tên Trung (25 tuổi, ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) về đến nhà nghỉ Gia Khánh. Trong lúc nhân viên tên Trung vừa xuống mở cửa nhà xe, bất ngờ một người đàn ông đi xe máy từ đâu ập đến, cầm con dao dài đuổi chém Trung.



Thấy vậy, Dương cầm 1 khẩu súng ngắn chạy ra bắn 1 phát về phía đối tượng này. Không bị trúng đạn, người đàn ông quay lại đuổi chém Dương. Đến trước cửa nhà nghỉ, đối thủ bị Dương bắn trúng vào mạn sườn phải. Bị trúng đạn, người đàn ông ra lấy xe máy bỏ chạy, đến ngã tư Trường Chinh-Ngô Quyền (phường Tân Bình, TP Hải Dương) thì gục xuống.



Ngay sau đó, nạn nhân được người dân gọi taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do viên đạn găm vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong.



Nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.



Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định nạn nhân là N.M.Q. (35 tuổi, chưa lập gia đình) sống ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.



Sau khi gây án, Dương bỏ trốn khỏi địa phương, tuy nhiên đến trưa 22-3, Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.



Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ trọng án.

Theo Tr.Đức (NLĐO)