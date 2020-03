Nhận hối lộ, bị cáo Trần Quốc Dũng lĩnh án 20 năm tù

Ngày 26/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ chức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quốc Dũng về tội “Nhận hối lộ”.





Hội đồng xét xử của Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã làm các thủ tục tố tụng, kiểm tra căn cước cá nhân và tiến hành xét hỏi bị cáo, người làm chứng.



Bị cáo Trần Quốc Dũng, sinh ngày 03/10/1963 tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi cư trú: Số 01, khu tập thể Đoàn 871, tổ 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phạm tội: Đại tá, Chánh thanh tra Xét khiếu tố/Thanh tra Bộ Quốc phòng.





Bị cáo Trần Quốc Dũng tại phiên xét xử (Ảnh: Tường Vy)





Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 31/5/2018, Thanh tra Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn công tác xác minh nội dung đơn thư của cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô/Bộ Quốc phòng về việc năm 2015-2016, Tổng Công ty Lũng Lô mua và sử dụng 27.900.000 lít dung môi Napsol - 01 và Naphtha nghi để pha chế xăng. Đoàn xác minh do Đại tá Trần Quốc Dũng - Chánh Thanh tra Xét khiếu tố/Thanh tra Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Thời gian tiến hành xác minh từ ngày 04/6/2018 đến ngày 13/6/2018.



Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Trần Quốc Dũng lợi dụng là Trưởng đoàn xác minh đã thực hiện hành vi nhận số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/6/2018 và 2.800.000.000 đồng (hai tỷ tám trăm triệu đồng) vào ngày 25/6/2018 tại thành phố Hà Nội do Lê Quang Hiếu Hùng, phụ trách Phòng kinh doanh thuộc Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam đưa để làm theo yêu cầu của Lê Quang Hiếu Hùng là không xác minh mở rộng và đưa các sai phạm của Hùng và Công ty Vạn Xuân sang Cơ quan điều tra (Công ty Vạn Xuân là Công ty có liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả”, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã xét xử sơ thẩm tháng 12 năm 2019).



Trước đó, ngày 20/6/2018, Trần Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp Đoàn công tác nhằm đánh giá toàn bộ kết quả xác minh làm cơ sở để báo cáo với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại cuộc họp, các thành viên trong Đoàn đã thống nhất đánh giá trên nhiều nội dung, trong đó có nội dung xác định các cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm xảy ra tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam trong đó có Lê Quang Hiếu Hùng, phụ trách Phòng kinh doanh Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam trong việc mua bán hóa chất Naphtha và Napsol-01. Mặc dù các thành viên trong Đoàn đã thống nhất ký tên vào biên bản, nhưng sau đó (cũng trong ngày 20/6/2018) Trần Quốc Dũng đã ký Báo cáo 606/BC-ĐXM để báo cáo kết quả xác minh với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, trong báo cáo có nhiều nội dung đã bị Trần Quốc Dũng chỉnh sửa theo hướng có lợi cho Lê Quang Hiếu Hùng.



Cáo trạng số 01/CT-VKSQK7-B1 ngày 03/12/2019 của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7 truy tố bị can Trần Quốc Dũng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 354 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Trần Quốc Dũng phạm tội “Nhận hối lộ”. Áp dụng Điểm a, khoản 4, Điều 354; Điểm v, Khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điểm g, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quốc Dũng 20 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 03/7/2019.



Cấm bị cáo Trần Quốc Dũng đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.



Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b, Khoản 1, Điều 47, Bộ luật hình sự, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 3.200.000.000 đồng (ba tỷ hai trăm triệu đồng) của bị cáo Trần Quốc Dũng do phạm tội mà có.



Ngoài ra, qua việc xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ đối với Lê Quang Hiếu Hùng.

