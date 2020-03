Một chiến sĩ công an bị chém trong lúc bắt nhóm người sử dụng ma túy

Trong lúc thi hành công vụ một chiến sĩ công an hình sự huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị nhóm người sử dụng ma túy dùng mã tấu chém trọng thương.

Sáng ngày 7.3, thượng tá Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một chiến sĩ công an hình sự bị chém trọng thương trong lúc truy quét ma túy trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 4.3, Công an huyện Bình Sơn bất ngờ kiểm tra khách sạn Đông Phương (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì phát hiện nhóm người chuẩn bị sẵn nhiều vũ khí và dụng cụ sử dụng ma túy nên tiến hành lập biên bản.

Trong lúc lập biên bản thì Bùi Văn Thiện (41 tuổi, thôn Trung An, xã Bình Thạnh) cùng một số đối tượng khác đang tụ tập ở đây chống đối, giằng co để giữ lại số hung khí. Không được, Thiện chạy vào phòng lấy thêm 1 thanh mã tấu chém vào lực lượng chức năng

"Hậu quả làm thượng úy Đỗ Xuân Chiến, cán bộ công an huyện Bình Sơn bị thương ở tay. Rất may lực lượng công an có mang áo giáp vì vậy không gây thiệt mạng" - ông Việt thông nói.

Hiện anh Chiến được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn, sức khỏe ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

