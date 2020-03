Khởi tố đối tượng giết người cướp tài sản đút xác vào bao tải

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính về hành vi giết người, cướp tài sản, trong vụ án xảy ra tối 13/3/2020.



Đối tượng Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)





Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính (sinh năm 1981, trú tại Đội 3, bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Cụ thể, ngày 27/3, nhận được tin báo của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến hiện trường điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án.



Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Gia Bình, Công an thị xã Từ Sơn, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Lò Văn Mính tại Điện Biên ngay sau 20 giờ nhận được tin báo.



Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Mính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 13/3/2020, Mính thuê ông Nguyễn Văn Chất (sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) làm nghề xe ôm, chở đến thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.



Đến phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Mính sát hại nạn nhân, kéo xác vào sát tường, vơ lá chuối khô che đậy rồi lấy chiếc ví, một số vật dụng và chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán. Đến tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường, cho xác nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương nước rồi quay trở về Điện Biên.



Hiện tại, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án.

Theo Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)