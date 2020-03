Hai người chết, một người bị thương sau tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 13

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Phước đã khiến hai người chết, một người bị thương.





2 người chết, 1 người bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: H.G







Sáng 6.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: H.G





Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, Nguyễn Thanh Tuấn (quê Vĩnh Long) điều khiển xe tải BS 64C - 045.14 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi TX.Bình Long (Bình Phước).



Khi đến đoạn ấp 3 (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) do bị hạn chế tầm nhìn, tài xế đã không phát hiện chiếc xe máy cày (chưa rõ người điều khiển) chở đầy củ mì đi cùng chiều phía trước. Tài xế xe tải đã bị bất ngờ, không làm chủ được tay lái tông thẳng vào đuôi xe máy cày.





Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải cắt cửa để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: C.T.V





Cú tông quá mạnh khiến chiếc xe tải nát bét phần đầu, 2 người đàn ông ngồi trên xe tải gồm Cao Văn Lem và ông Lê Huy Hoàng (cùng quê Lai Vung, Đồng Tháp) tử vong tại chỗ. Tài xế Tuấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.



Do nạn nhân bị kẹt cứng trong cabin nên các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải cắt cửa xe mới đưa được nạn nhân ra ngoài.



Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chơn Thành phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

