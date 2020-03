Gia đình ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ tại Lào

Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của gia đình ông Trần Bắc Hà.

Trong vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016) do bị can này đã tử vong vì bệnh lý khi đang tạm giam.



Tuy nhiên, để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, sau khi rà soát tài sản của ông Hà, cơ quan công an đã kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hàng loạt bất động sản, cổ phiếu, tài khoản trong và ngoài nước.



Theo đó, thông quan tương trợ tư pháp với VKSND Tối cao Lào, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch của 3 công ty là tài sản của cựu Chủ tịch BIDV.



Trong đó, Công ty SHH Viêng Chăn bị cơ quan chức năng phong tỏa 10 triệu USD là số tiền ông Hà góp vốn điều lệ vào LaoVietbank. Công ty SHH Savannakhet bị phong tỏa gần 1,8 triệu USD và hàng nghìn m2 đất.



Còn lại Công ty SHH Champasak bị cơ quan tố tụng phong tỏa gần 2,7 triệu USD và nhiều vườn cây, nhà cửa, bất động sản rộng hàng nghìn m2 trên lãnh thổ Lào.



Tổng giá trị tài sản có liên quan đến ông Trần Bắc Hà đã phong tỏa tại quốc gia này nhằm xác minh, làm rõ để thu hồi khoảng 14,8 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng).





Phối cảnh một dự án 2.900 tỷ do con trai ông Trần Bắc Hà đầu tư ở Bình Định. Ảnh minh họa: M.H.





Tại Việt Nam, cơ quan điều tra ra lệnh kê biên 5 bất động sản có tổng diện tích hàng trăm m2 ở TP.HCM, gồm nhà cao tầng, căn hộ Phú Mỹ Hưng, căn hộ ở Hoàng Anh River View cùng đứng tên sở hữu của ông Trần Bắc Hà và vợ.



2 bất động sản tại TP.HCM do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà) sỡ hữu hình thành trong thời kỳ hôn nhân cũng bị kê biên để phục vụ thi hành án.



Ngoài ra, 3 căn hộ trong các khu chung cư cao cấp ở TP.HCM thuộc sở hữu của Trần Duy Tùng (đang bị truy nã quốc tế, con trai ông Hà) cũng bị kê biên.



Cơ quan điều tra còn ra quyết định kê biên hơn 16 triệu cổ phiếu và cổ phần của ông Trần Bắc Hà và Trần Duy Tùng tại nhiều doanh nghiệp. Bị can Tùng cũng bị ngăn chặn giao dịch tài khoản số tiền 1,7 tỷ góp vốn vào một công ty ở TP.HCM.



Theo thống kê, cơ quan điều tra tiếp tục ngăn chặn giao dịch liên quan số tiền gần 17 tỷ đồng và hơn 95.000 USD trong tài khoản của ông Trần Bắc Hà cùng vợ và 2 con.



Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn nhà băng và thành lập công ty sân sau không có năng lực tài chính để vay vốn BIDV. Sau đó, lợi dụng chính sách, ông Hà chỉ đạo cấp dưới cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau với các ưu đãi trái luật.



Kết quả điều tra chỉ rõ ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp trên khiến BIDV thiệt hại tổng số tiền hơn 1.500 tỷ.







Ông Trần Bắc Hà được xác định mắc bệnh về gan khi còn đương chức. Tháng 11/2018, cựu Chủ tịch BIDV bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến đầu năm 2019, Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với ông Hà.



Sau hơn nửa năm bị tạm giam, ngày 18/7, ông Hà được đưa đến Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội) nhưng bác sĩ nơi đây xác định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.



Còn bị can Trần Duy Tùng đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra cũng tách hành vi có dấu hiệu tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền của Trần Duy Tùng trong việc gửi trái phép 10,4 triệu USD vào LaoVietbank.





