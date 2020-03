Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 ca tử vong và 6 người cấp cứu

Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tối 9/3 tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, khiến một người tử vong và 6 người khác nhập viện.





Tối 10/3, theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Dầu Tiếng và Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ công tác giám định độc chất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở địa phương này.



Theo thông tin bước đầu, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9/3/2020 tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là Dương Ngọc Trúc, sinh năm 2012, ngụ tại địa phương này.



Được biết, ngày 8/3, anh Dương Minh Tơ, sinh năm 1983 và vợ là Trần Thị Lệ, sinh năm 1988, cùng ngụ tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đi du lịch biển Vũng Tàu thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và mua 5 con Sam giá tiền 50.000 đồng/con đem về nhà ăn.



Khoảng 18 giờ ngày 9/3, anh Tơ và chị Lệ nướng Sam ăn. Thời điểm này tại nhà anh Tơ có vợ chồng anh cùng 2 con là Dương Minh Trọng sinh năm 2006, Dương Ngọc Trúc sinh năm 2012.



Ngoài ra còn có 2 người cháu là Trần Thị Nguyệt sinh năm 2007, Trần Thị Kim Vân sinh năm 2008 và ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1968 (hàng xóm) cùng ngụ tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.



Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả những người nói trên đều có triệu chứng nôn ói nên được người thân trong gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng cấp cứu.



Tuy nhiên, khi đến được bệnh viện cháu Dương Ngọc Trúc đã tử vong, những trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu và điều trị.



Hiện nay, 6 trường hợp còn lại trong vụ ngộ độc thực phẩm nói trên đều có sức khỏe ổn định.



Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)