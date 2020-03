Đà Nẵng: Triệt xóa "động đập đá' ở khu vực ngã ba Huế

Các cô gái thuê căn hộ gần khu vực ngã ba Huế để 'đập đá' thì bị công an phường bắt quả tang.



Sáng 3.3, Công an P.An Khê (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính đối với 4 cô gái tại "động đập đá" ở khu vực ngã ba Huế.



Trước đó, ngày 2.3, nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân, Công an P.An Khê ập đếncăn hộ số 108 Lê Thị Tính (P.An Khê), phát hiện 4 cô gái có hành vi sử dụng trái phép ma túy.



Các cô này gồm Nguyễn Thị Ngọc Diễm (30 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), Trần Thị Thu Sương (ngụ H.Phước Long, Bình Phước), Trần Thị Hồng Chinh (cùng 19 tuổi) và Triệu Thị Bé Nhung (27 tuổi, cùng ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam).



Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 4 cô gái đều dương tính với ma túy tổng hợp, các cô này khai nhận đã “đập đá” trước khi bị kiểm tra. Công an phường lập biên bản xử phạt hành chính do vi phạm lần đầu.



Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, các tụ điểm "ăn chơi" tại Đà Nẵng bị Công an TP.Đà Nẵng mở chiến dịch tổng truy quét tội phạm, nhất là tội phạm ma túy nên dân chơi dạt về các căn hộ, biệt thự cho thuê, thậm chí mở "động ma túy" tại gia.



Trước đó, ngày 17.9.2019, Công an Q.Hải Châu cũng đã triệt xóa động lắc quy tụ 4 cô gái tại đường Lý Tự Trọng (Q.Hải Châu).



