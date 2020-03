Đà Nẵng kháng cáo bất thành, thua kiện trong vụ hủy kết quả đấu giá lô đất vàng

HĐXX phiên phúc thẩm đã bác kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng, tuyên y án sơ thẩm vụ hủy kết quả đấu giá lô đất vàng A20 nằm trên đường Võ Văn Kiệt với bên khởi kiện là Công ty Vipico.





Chiều 2-3, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm vụ án hành chính giữa Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) và UBND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ UBND TP Đà Nẵng có quyết định hủy kết quả đấu giá lô đất ký hiệu A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt nằm ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.



HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng. Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng bổ sung vào bản án sơ thẩm các nội dung: Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Vipico về yêu cầu bồi thường thiệt hại; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Vipico về hủy toàn bộ quyết định số 5443 của UBND TP Đà Nẵng về việc hủy công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A20; buộc UBND TP Đà Nẵng công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A20 của Vipico.





Khu đất A20 nằm phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà mà UBND TP Đà Nẵng đã hủy kết quả đấu giá của Vipico





Theo nội dung khởi kiện, Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng do bị thu hồi lô đất lô đất A20, có diện tích 11.897 m2, nằm mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng . Cụ thể, ngày 27-6-2017, Công ty cổ phần Vipico được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng công nhận đơn vị trúng đấu giá với mức giá cao nhất đối với khu đất A20 với diện tích 11.487 m2 và giá trúng đấu giá 56.800.000đ/1 m2.



Ngày 28-7-2017, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4105 về việc công nhận kết quả đấu giá khu đất A20 này. Ngày 21-9-2017, Cục Thuế Đà Nẵng ban hành thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất, thuê đất và thông báo nộp lệ phí trước bạ. Theo đó, Vipico phải nộp số tiền 652 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, chia làm 2 đợt, mỗi đợt 50%, kết thúc nộp đợt 2 vào 9-12-2017.



Ngày 12-10-2017, Cục Thuế TP Đà Nẵng ban hành thông báo điều chỉnh với nội dung thời hạn người sử dụng đất nộp đủ tiền ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày, nếu quá thời hạn thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách theo quy định. Ngày 20-10-2017, Vipico thanh toán đợt 1 số tiền 326,7 tỉ đồng. Đợt 2, Vipico nộp chậm 52 ngày so với thông báo của cơ quan thuế số tiền 326,4 tỉ đồng và đóng tiền phạt nộp chậm vào ngân sách.



Ngày 16-11-2018, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5443 hủy Quyết định 4105 ngày 28-7-2017 về công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà với lý doVipico không thực hiện đúng cam kết tại phiếu đăng ký tham gia đấu giá; phương án đấu giá và quy chế tổ chức cuộc đấu giá. UBND TP Đà Nẵng cũng đồng thời quyết định thu tiền cọc nộp vào ngân sách nhà nước thành phố theo quy định.



Ngày 28-11-2018, Công ty Vipico đã có đơn khởi kiện UBND TP Đà Nẵng lên TAND TP Đà Nẵng, yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định số 5443 về việc hủy quyết định số 4105 của UBND TP Đà Nẵng về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Sau đó, Vipico tiếp tục có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phải bồi thường số tiền thiệt hại là 115 tỉ đồng.



TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm ngày 26-9-2019, đã tuyên hủy toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật là Quyết định 5443 của UBND TP Đà Nẵng, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng khu đất A20 đối với Công ty Vipico đồng thời đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Vipico về yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã có đơn kháng cáo.



