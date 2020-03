Bộ Công an sẽ xin lỗi công khai 2 doanh nhân bị bắt giam trái pháp luật

Điều tra vụ án liên quan đến băng nhóm Năm Cam, công an bắt giam 2 thành viên trong ban giám đốc của Công ty Hưng Thịnh. Tuy nhiên việc bắt giam này được xác định trái pháp luật.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có giấy mời gửi công an các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang cùng các đơn vị và cá nhân liên quan dự buổi xin lỗi công khai đối với 2 doanh nhân ở Bình Dương bị bắt giam trái pháp luật.

Theo đó, cơ quan này sẽ tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Bùi Mạnh Lân (63 tuổi, cựu Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM-SX-XD Hưng Thịnh) và ông Phạm Văn Hướng (66 tuổi, cựu Phó giám đốc công ty) về việc bị khởi tố, bắt tạm giam trái pháp luật vào ngày 5/3 tới tại KCN Đồng An (Bình Dương).

Ông Bùi Mạnh Lân (áo xanh).

Ông Bùi Mạnh Lân bị tạm giam không có lệnh hợp pháp tổng cộng 41 ngày, từ ngày 7/5/2003 đến ngày 11/6/2003 và từ ngày 28/7/2003 đến ngày 1/9/2003. Ông Phạm Văn Hướng bị tạm giam không có lệnh hợp pháp trong 63 ngày, từ ngày 7/5/2003 đến ngày 7/7/2003.

Hai doanh nhân này bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2003, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng tại Công ty Gas Bình Dương (trụ sở tại KCN Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do Công ty cổ phần Hưng Thịnh làm chủ đầu tư xảy ra vào tháng 9/2000.

Ngày 29/4/2003, ông Bùi Mạnh Lân và ông Phạm Văn Hướng bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tiền Giang thi hành lệnh bắt để điều tra.

Sau khi triệt phá băng nhóm tội phạm Năm Cam, Ban chuyên án đã lật lại vụ án này để điều tra.

Qua lời khai của những người bị bắt giữ, công an xác định ông Lân và ông Hướng đã bàn bạc, thống nhất thuê người đến Công ty Gas Bình Dương gây rối.

Theo nội dung vụ án này, vào tháng 9/2003, do có mâu thuẫn trong quá trình hợp tác làm ăn, ông Lân và ông Hướng cùng một số người khác thuê người trong băng nhóm của Năm Cam đến quậy phá, uy hiếp giám đốc và công nhân của Công ty Gas Bình Dương.

Ngày 29/4/2003, ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng bị cơ quan điều tra bắt giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, năm 2005, hai ông Lân - Hướng đã gửi đơn đến VKSND Tối cao tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án của một số cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang.

Qua xác minh, ngày 7/6/2011, Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang gồm Ngô Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ), Nguyễn Văn Nên (nguyên Trưởng công an huyện Châu Thành) và Phan Văn Út (nguyên Đội trưởng đội tham mưu tổng hợp cơ quan cảnh sát điều tra) do có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tố tụng dẫn đến việc bắt, giam giữ người trái pháp luật xảy ra tại Bình Dương.