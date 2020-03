Bắt cựu Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại Khánh Hòa

CSĐT Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phùng Thế Dũng, cựu Phó Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên đóng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).





Chiều 25-3, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phùng Thế Dũng, cựu Phó văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên đóng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).



Ông Dũng bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 139 BLHS. Ông Phùng Thế Dũng bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận tiền của một số hộ gia đình ở thị xã Sông Cầu.



Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phùng Thế Dũng từ TP Nha Trang đến thị xã Sông Cầu gặp một số gia đình nói rằng ông có khả năng "chạy" làm thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân. Tin lời, một số gia đình đã đưa tiền cho ông Dũng để làm thủ tục. Ông Dũng nhận tiền của người dân nhưng không làm được gì. Bước đầu, cơ quan công an xác định ông Dũng đã nhận 317 triệu đồng của 4 hộ gia đình ở thị xã Sông Cầu.





Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho hay đã nhận công văn của tổng biên tập báo Văn Nghệ (cơ quan chủ quản là Hội Nhà văn Việt Nam) thông báo việc xử lý đối với ông Phùng Thế Dũng vì vi phạm pháp luật, đạo đức người làm báo. Ông Dũng đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo lừa gạt tiền bạc các doanh nghiệp, cá nhân. Báo Văn Nghệ đã đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Phùng Thế Dũng.



Tại Khánh Hòa, ông Dũng cũng bị nhiều người tố cáo. Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị T., từ năm 2016, ông Dũng nói ông sẽ làm việc với UBND huyện Cam Lâm để ngừng việc cưỡng chế đất của các hộ dân. Có 3 hộ dân, mỗi hộ đưa ông Dũng 80 triệu nhưng đến nay ông Dũng vẫn không làm được gì cho các hộ gia đình này. Người dân nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Dũng không trả. Một phó giám đốc một doanh nghiệp tố cáo ông Phùng Thế Dũng nhận hơn 1,1 tỉ đồng từ năm 2017 để chạy thầu thi công hai công trình thủy lợi nhưng ông Dũng không trả và lảng tránh, cắt liên lạc. Bà Huỳnh Thị Tuyết A. (ngụ huyện Cam Lâm) tố cáo ông Dũng mượn danh một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lừa lấy của bà 230 triệu đồng để "chạy" bồi thường thu hồi đất cách đây bốn năm. Bà A. nhiều lần đòi tiền lại nhưng ông Dũng chưa trả.



Theo K.Nam (NLĐO)