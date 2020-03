7 căn nhà bị thiêu rụi trong đêm tại An Giang

Trong đêm khuya, ngọn lửa bùng phát tại một nhà dân tại huyện An Phú (An Giang), sau đó nhanh chóng lan rộng khiến 7 căn nhà của người dân bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 7 căn nhà bị thiêu rụi





Ngày 9-3, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên 7 hộ dân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày.



Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 9-3, ngọn lửa bùng phát ở một nhà dân tại khu vực ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang 6 căn nhà bên cạnh.



Nhận được tin báo cháy, lực lượng công an và PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá lớn, nên đến khoảng hơn 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.



Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng có 6 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy khoảng một nửa.



Chính quyền UBND huyện An Phú đã hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn 20 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với hộ có nhà bị cháy một nửa. Đồng thời, bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.



Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Theo TUẤN QUANG (SGGPO)