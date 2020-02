Thủ tướng tặng bằng khen tổ bay Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay tới Vũ Hán

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã tặng bằng khen của Thủ tướng cho Tổ bay VietnamAirlines thực hiện chuyến bay tới tâm dịch virus corona - TP Vũ Hán, Trung Quốc.





Sáng 13-2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho tổ bay Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay đến, đi từ Vũ Hán vào ngày 9-2 và 10-2 vừa qua.





Ông Nguyễn Hoàng Anh thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen tổ bay Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay tới Vũ Hán





Đây là chuyến bay vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế và hàng hóa cứu trợ của Chính phủ Việt Nam tới TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đưa 30 công dân Việt Nam khỏi vùng tâm dịch virus corona về nước an toàn.



Do Tổ bay vẫn đang thực hiện cách ly theo quy định, Đại diện Vietnam Airlines và đại diện Đoàn bay đã lên nhận bằng khen.



Tổ bay đã thực hiện hành trình gồm 15 thành viên được Vietnam Airlines lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ. Tổ bay gồm có 2 chuyên gia điều hành, 3 phi công, 5 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Ngoài phi hành đoàn, tham gia thực hiện chuyến bay còn có các bộ phận trực điều hành dưới mặt đất để theo dõi sát sao chuyến bay với mức độ ưu tiên cao nhất, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.



Trong vòng 9 tiếng từ đêm ngày 9-2 đến rạng sáng ngày 10-2, tổ bay và các bộ phận mặt đất của Vietnam Airlines đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bao gồm đưa công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam trở về quê hương; vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ, nhân dân, Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Chính phủ, nhân dân Trung Quốc cùng hàng hóa y tế của Vietnam Airlines ủng hộ các hãng hàng không Trung Quốc.







Tổ bay đã thực hiện hành trình gồm 15 thành viên được Vietnam Airlines lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký tham gia.





Kết thúc hành trình, tổ bay từ Vũ Hán trở về hiện đang được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như được kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Tình trạng sức khỏe của tất cả các thành viên đều duy trì ổn định.



Cơ phó Đường Trung Dũng, thành viên trẻ tuổi nhất trong phi hành đoàn, chia sẻ: "Nhiệm vụ này là nghĩa vụ của Hãng hàng không Quốc gia, nhưng khi triển khai xuống anh em phi công, trước tiên, đó là tinh thần tự nguyện, xung phong. Là một phi công của Hãng hàng không Quốc gia, tôi hiểu và ý thức được nhiệm vụ của mình với Tổng công ty, Tổ quốc và đồng bào. Nó nhắc nhớ tôi về bài học đầu tiên chúng tôi được học: Người bay cũng là người lính, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên."



Tiếp viên trưởng Lê Dũng cho biết: "Có rất nhiều người xung phong đi chuyến bay này. Tuy nhiên, tiêu chí ưu tiên của Tổng công ty là lựa chọn các tiếp viên nam có kinh nghiệm bay lâu năm và có khả năng nói tiếng Trung Quốc."



"Cả tổ tiếp viên tham gia chuyến bay được chọn từ hơn 33 tiếp viên nam và nữ, đều là những người xung phong, tình nguyện. Tuy không ăn uống, không đi vệ sinh trong suốt 9 tiếng nhưng chúng tôi vui mừng vô hạn khi hành trình đặc biệt này đã thành công tốt đẹp"- anh Phạm Hải Bằng, một tiếp viên trưởng khác trên chuyến bay, chia sẻ thêm.



Ở vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, bên cạnh đảm bảo an toàn hàng không và hiệu quả kinh doanh, Vietnam Airlines còn thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phục vụ dân sinh mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong 25 năm qua, hãng luôn chú trọng đầu tư đội tàu bay hiện đại và đủ chủng loại, phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao từ cán bộ điều hành đến phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, phục vụ mặt đất... để có sự chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành một cách an toàn, hiệu quả nhất.

Theo D.Ngọc (NLĐO)