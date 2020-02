Thanh niên xông vào trụ sở công an đâm chết dân phòng

Một dân phòng đang ngồi trong trụ sở công an phường thì bị một thanh niên xông vào dùng dao đâm tử vong.





Ngày 12-2, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ thanh niên (chưa rõ danh tính) là người gây ra vụ án mạng xảy ra trong khuôn viên trụ sở công an phường Đông Hòa.



Nạn nhân tử vong là N.T.P., 35 tuổi, dân phòng của phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11-2, ông P. đang ngồi trong khuôn viên của công an phường thì nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy xông vào, dựng xe rồi cầm dao đâm ông P.



Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài, bị lực lượng chức năng đuổi theo bắt giữ.



Ông P. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.



Vụ án đang tiếp tục được công an làm rõ.



