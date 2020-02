Tạm giữ tài xế, phụ xe để điều tra nghi vấn giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên

Để điều tra vụ hành khách bỏ quên 720 triệu đồng trên xe khách, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã tạm giữ tài xế và phụ xe khách để điều tra làm rõ.



Một bọc tiền khách bỏ quên được tìm thấy trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái - Ảnh: Facebook



Ngày 19-2, đại diện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) xác nhận đơn vị này đang tạm giữ tài xế và phụ xe của nhà xe khách Bảo Lâm chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Sơn La để điều tra, làm rõ vụ cất giấu hơn 720 triệu đồng hành khách bỏ quên trên xe.



Sau khi về đến nhà, vợ chồng anh Mạnh mới nhớ đã để quên số tiền trên nên đã gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên nhà xe nói không thấy túi tiền bỏ quên và anh Mạnh đã gọi điện trình báo lên công an huyện Yên Châu.



Nhận được tin trình báo của vợ chồng anh Mạnh, Công an huyện Yên Châu đã phối hợp kiểm tra chiếc xe khách. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện số tiền bỏ quên được cất giấu tại hai vị trí, dưới cốp ghế nằm và ở trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái với tổng cộng là gần 722 triệu đồng.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)