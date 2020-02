Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam "ông trùm" bán đất "dự án ma"

Dù đất chưa được chuyển đổi mục đích sang đất ở, nhưng chủ đất đã tự ý bán và bắt tay với một doanh nghiệp lập “dự án ma” để bán hàng chục lô đất, thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 21/2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 và đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ, ông Huỳnh Tấn Vỹ đã bán thửa đất số 210 (đất vườn) thuộc tờ bản đồ số 3 tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cho Công ty cổ phần Nhất Thành Nam (địa chỉ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Hoàng Văn Ngọc (SN 1991, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) làm Chủ tịch HĐQT, diện tích 4.111m2, với số tiền 16,5 tỷ đồng.

Dự án Coco Green Home được ông Huỳnh Tấn Vỹ phân lô giao cho Công ty CP Nhất Thành Nam (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bán cho khách hàng. Ảnh: Đoàn Hồng

Được biết, đây là thửa đất chưa được chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở, thế nhưng ông Huỳnh Tấn Vỹ và Công ty cổ phần Nhất Thành Nam đã “vẽ dự án ma” mang tên Coco Green Home để bán cho 34 khách hàng thu hàng tỷ đồng.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, việc điều làm rõ vụ án này là sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. “Qua nắm bắt thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông Phan Việt Cường đã chỉ đạo ngành điều tra, xử lý. Vì Bí thư Cường mong muốn chấn chỉnh tình trạng mua bán đất nền trái pháp luật, lừa đảo người dân thu tiền bất chính”, lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam nói thêm, đối với ông Hoàng Văn Ngọc được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đã nộp trên 9 tỷ đồng để trả lại cho những người mua đất. “Vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra làm sáng tỏ, chưa dừng lại ở đây”, vị này cho biết.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh về việc khu đất rộng 4.111m2 của ông Huỳnh Tấn Vỹ đã phối hợp cùng với nhà phân phối là Công ty CP Nhất Thành Nam tự vẽ ra Dự án Coco Green Home ở khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc để rao bán hàng chục lô đất nền cho người dân, thu lợi nhiều tỷ đồng.

Theo đó, Dự án Coco Green Home ở khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc là dự án “ma”, không có trong danh mục dự án đầu tư đô thị của thị xã Điện Bàn, không có văn bản pháp lý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm thành đất ở nên hoàn toàn không có cơ sở nào để phân lô bán nền…