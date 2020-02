Phó công an huyện chết trong nhà nghỉ

Một phó trưởng công an huyện được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa lên tiếng về vụ việc.





Sáng 26-2, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với các cơ quan khác để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông H.T.H. (SN 1976, ngụ tại TP Huế).





Nơi xảy ra sự việc. Ảnh. Q.T.





Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25-2, nạn nhân được phát hiện tử vong tại một nhà nghỉ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Một số thông tin cho biết người này được phát hiện tử vong sau khi đến đây thuê phòng.



Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo địa phương và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.



Được biết ông H. đang giữ chức phó trưởng công an huyện Quảng Điền.



Liên quan đến sự việc này, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, để được cung cấp thông tin nhưng chưa được hồi âm.



Theo QUANG NHẬT (NLĐO)