Phát hiện thi thể cháy giữa rừng, nghi là kẻ sát hại bé trai 10 tuổi

Thi thể một nam giới bị cháy đen cùng chiếc xe máy, nghi là Vi Thái Thiện (34 tuổi, ngụ Bình Thuận) nghi can sát hại bé trai 10 tuổi ở Lâm San (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai).





Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị cháy - Ảnh: CTV



Sáng ngày 14.2, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nam giới bị cháy rụi trong một khu rừng thuộc thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, H.Bắc Bình (Bình Thuận), cách QL28B khoảng 4 km, có phải và Vi Thái Thiện, nghi can sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai hay không.



Trước đó, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, thi thể trên được người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng. Tại hiện trường còn có một chiếc xe cũng bị cháy rụi, bên cạnh còn nhiều cành bị cháy.



Đáng chú ý, biển số chiếc xe máy trùng khớp với chiếc xe mà nghi can sát hại bé trai 10 tuổi ở ở Lâm San (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) sử dụng.



Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 13.2 tại xã Lâm San xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là cháu T.T.K. ( 10 tuổi, con của chị H.T.N., ngụ xã Lâm San). Nghi can được xác định là Vi Thái Thiện (34 tuổi, ngụ Bình Thuận).



Theo điều tra ban đầu, Thiện và mẹ nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Vào chiều 12.2, Thiện đến nhà rồi dụ cháu T.T.K. lên xe máy chở đi, đưa vào một trại chăn nuôi bỏ hoang trên địa bàn xã rồi ra tay sát hại, sau đó bỏ trốn.



Qúa trình điều, phát hiện nghi can chạy trốn về Bình Thuận, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt, cùng với đó vận động gia đình kêu gọi Thiện ra đầu thú. Tuy nhiên nghi can sát hại bé trai 10 tuổi không ra đầu thú mà chỉ gửi hình ảnh một can xăng, đến sáng thì phát hiện vụ cháy.

