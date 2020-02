Ông Đinh La Thăng và điểm trùng hợp trong 2 vụ án khi ưu ái cho PVC

So sánh nội dung trong kết luận điều tra vụ Ethanol Phú Thọ thấy hành vi của bị can Đinh La Thăng có điểm trùng hợp trong một vụ án được xét xử trước đó.

Ông Đinh La Thăng trong vụ án xử năm 2018 (ảnh TTXVN).

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau là Chủ tịch Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản điều 224 Bộ Luật hình sự.

Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra: Mặc dù biết Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) chưa từng thực heinej dự án nào về lĩnh vực Ethanol và tình hình tài chính của PVC đang lâm vào tình trạng khó khăn, nhưng từ trước khi PVB triển khai dự án lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ, với ý định xây dựng PVC thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí hàng đầu Việt Nam, trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVN, Trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, ông Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp của PVN và Ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, định hướng giao cho PVC thực hiện dự án này.

Cụ thể, theo thông báo số 5495/TB-DKVN ngày 1/8/2008 của PVN, khi chủ trì cuộc họp với PVC và Ban quản dự án các công trình xây dựng phía Bắc, ông Đinh La Thăng đã kết luận: Cho phép từ nay đến năm 2010, đối với công trình chuyên ngành đặc thù và các công trình có yêu cầu đặc biệt trong ngành dấu khí được ưu tiên giao cho cho PVC.

Theo thông báo số 780/TB-DKVN ngày 12/2/2009, ông Đinh La Thăng kết luận: Tập đoàn cho phép chỉ định thầu với một số dự án của Tập đoàn cho PVC và chỉ thực hiện trong năm 2008 -2009… Trong đó năm 2009, PVC phải tập trung mọi giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn giao, trong đó có dự án Ethanol Phú Thọ.

Tháng 6/2009, sau khi ông Thăng và cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, PVB đã không tổ chức đấu thầu mà ra quyết định chỉ định thầu cho liên danh PVC với trị giá gói thầu hơn 59 triệu USD.

Từ ngày bắt đầu triển khai dự án (9/2009) đến ngày khởi tố vụ án (tháng 6/2018), PVB đã thanh toán cho PVC tổng cộng hơn 610 tỷ đồng, thanh toán cho Alfa Laval tổng công gần 237 tỷ đồng. Từ ngày 27/3/2013 đến nay, PVC đơn phương dừng thi công dự án, chưa có hạng mục nào được giao. Từ việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ gây ra toàn bộ thiệt hại hơn 543 tỷ đồng.

Liên quan đến một vụ án sai phạm khi triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng đã bị xét xử trước đó (xử sơ thẩm và phúc thẩm năm 2018), hành vi của cựu lãnh đạo PVN này cũng tương tự như trong vụ Ethanol Phú Thọ.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, dù biết rõ PVC không đủ năng lực tài chính, nhưng để tạo điều kiện cho PVC, ông Đinh La Thăng đã bỏ qua các nguyên tắc về pháp lý để ký hợp đồng 33 và tạm ứng tiền cho PVC sử dụng trái mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỷ đồng. Trong vụ án này ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.