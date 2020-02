Những điều chưa biết trong vụ tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Chiều 14/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vẫn đang phong tỏa hiện trường xung quanh căn nhà nơi đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP.HCM vào ngày 29 và 30/1) bị tiêu diệt vào khuya 13/2.

Nghi phạm Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt sau khi chống trả lực lượng công an.

Ghi nhận tại hiện trường nơi Tuấn “khỉ” được cho là bị tiêu diệt, đây là một căn nhà khá cũ. Xung quanh căn nhà nhiều cây cối bao quanh, cỏ mọc um tùm, cách đường lộ khoảng vài mét. Bên ngoài có rất đông các đơn vị lực lượng công an túc trực để phong tỏa.

Cách hiện trường chừng vài chục mét, hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi dù cho trời nắng gần 35 độ C. Nhiều người dân ở các quận huyện tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã có mặt ở hiện trường chụp ảnh, bàn tán…

Theo nguồn thông tin của phóng viên, căn nhà nơi Tuấn “khỉ” ẩn náu được phát hiện vào chiều 13/2. Sau khi nguồn tin báo về, các đơn vị của C02, PC02, Cảnh sát cơ động… đã bí mật tiếp cận xung quanh căn nhà để theo dõi nhất cử nhất động. Những người ra vào căn nhà đều được giám sát hết sức chặt chẽ và được trinh sát đeo bám.

Khẩu súng AK còn nhiều đạn được tìm thấy cạnh thi thể nghi phạm.

Do Tuấn “khỉ” luôn mang theo súng AK trong người nên việc tiếp cận được công an lên phương án hết sức kĩ càng. Tuấn “khỉ” trước đây vốn là một thiện xạ nên tất cả các trinh sát rất thận trọng khi tiếp cận từ xa lẫn khi tới gần.

Tối cùng ngày, trinh sát được trang bị áo giáp chống đạn để chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Căn nhà được lực lượng bao vây với nhiều nhóm trinh sát dày đặc. Thậm chí, khu vực này có nhiều nhánh sông nên lực lượng tiến hành cho cảnh sát đường thủy túc trực để tránh trường hợp Tuấn “khỉ” bỏ trốn bằng đường này.

Khoảng 22h50, công an xác định chính xác căn nhà đang có sự hiện diện của Tuấn “khỉ” và có một mình đối tượng nên các trinh sát ập vào. Lúc này, Tuấn “khỉ” phát hiện có động nên tắt điện và chủ động lên đạn khẩu súng AK bắn ra bên ngoài.

Hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi vụ điều tra dưới trời nắng gần 35 độ C.

Trước tình thế trên, trinh sát công an đồng loạt nổ nhiều phát súng. Sau chừng 10 phút, trinh sát đi vào trong căn nhà mở đèn thì phát hiện Tuấn “khỉ” đã tử vong, cạnh đó là khẩu súng AK còn 9 viên đạn.

Khi lực lượng xác định đây chính là Tuấn “khỉ”, toàn bộ các chiến sĩ công an mới nhẹ nhõm phần nào.

Như đã thông tin, chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy BKS 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội Chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản). Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo BKS 59Y2-301.98 để tẩu thoát.

Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra, phát hiện một người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Căn nhà nơi Tuấn ẩn náu nằm giữa khu vực cây cỏ um tùm, hoang vắng.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi anh T đi qua, anh đã bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết và lấy xe máy của anh tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T là nghi phạm Tuấn "khỉ".

Trong nhiều ngày, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Long An truy bắt nghi phạm. Sau 15 ngày truy xét, công an đã tiêu diệt được nghi phạm Tuấn “khỉ” khi đang lẩn trốn.