Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.





Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng





Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.



Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".



Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.



Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ ".



Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội… cũng đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



Theo Nguyễn Hoàng (chinhphu.vn)