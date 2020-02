Lâm Đồng: Triệu tập người tung tin sai sự thật về dịch virus Corona

Một tài khoản facebook có tên Trang Nguyen đã đăng dòng trạng thái với nội dung sai sự thật là TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có một người vừa bị nghi nhiễm virus Corona khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Chiều 1-2, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập một chủ tài khoản facebook để làm việc do người này tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch virus Corona.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 8 giờ sáng 31-1, sau khi nghe mẹ ruột đi ăn sáng kể về một người ở Đà Lạt bị nghi ngờ nhiễm virus Corona và đang bị cách ly, Ng.Tr (29 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) đã đăng nội dung: "Sáng nay ở Đà Lạt cũng có 1 ng (pv-người) cách ly vì nghi ngờ nhiễm Corona rồi nha mấy chế. Tầm này ở nhà thôi, sợ quá".

Tại buổi làm việc, chị Tr. thừa nhận do nghe thông tin không có căn cứ nhưng nghĩ rằng bài viết sẽ cảnh báo đối với bạn bè nên đã vi phạm các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin dẫn đến việc đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Qua đó, chị Tr hứa không tái phạm và xóa dòng status sai sự thật nêu trên.

Dòng trạng thái sai sự thật của Trang Nguyen đã gây hoang mang dư luận tại tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tăng cường rà soát, kiểm tra nếu phát hiện các trường hợp tổ chức, cá nhân tung tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra để có hướng xử lý..