Khẩn trương đối phó với sương muối, hạn mặn

Sương muối làm "rụng" 50 tỉ đồng Ngày 10-2, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đến huyện Lạc Dương kiểm tra tình hình sương muối gây thiệt hại cho cây trồng, từ đó có hướng dẫn người dân cách phục hồi. "Trước mắt, để hỗ trợ người dân, sở sẽ bố trí kinh phí từ chương trình chuyển đổi giống cây trồng, chương trình tái canh cải tạo giống cà phê kế hoạch năm 2020 và từ các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại có điều kiện chăm sóc và trồng mới diện tích bị thiệt hại ngay trong thời vụ năm 2020" - ông Châu thông tin. Sương muối gây thiệt hại hàng trăm hecta cà phê, hoa màu của người dân ở Lâm Đồng Ảnh: ĐÌNH THI Cũng theo ông Châu, sở sẽ hỗ trợ huyện Lạc Dương lắp đặt một số trạm cảm biến nhiệt độ, ẩm độ để có cảnh báo sớm về tình hình diễn biến thời tiết, từ đó khuyến cáo người dân các biện pháp phòng tránh từ sớm, giảm thiệt hại. Nhiều ngày qua, ở 3 xã Đạ Chais, Đạ Nhim và Đạ Sar của huyện Lạc Dương xuất hiện sương muối dày đặc khiến nhiều cây trồng khô ngọn, rụng quả non. Ông Vũ Bá Hòa (60 tuổi, ngụ xã Đạ Chais) có 3 ha cà phê đang độ tuổi phát triển tốt, cho thu hoạch cao. "Với diện tích 3 ha cây cà phê mùa vụ vừa rồi, gia đình thu hoạch hơn 12 tấn nhân, trừ chi phí thu lãi hơn 150 triệu đồng. Thế nhưng năm nay, do tình trạng sương muối, 80% diện tích bị khô đọt, rụng lá và rụng trái non hàng loạt. Dù gia đình đã dùng nhiều biện pháp như tưới nước trên cây và thân nhưng vẫn không hiệu quả. Nếu tình trạng này kéo dài, hầu hết người dân trong thôn sẽ thiệt hại nặng nề" - ông Hòa buồn bã. Theo ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, thống kê ban đầu, tại 3 xã trên có 801 hộ dân bị ảnh hưởng với 468 ha cây trồng. Trong đó có hơn 434 ha cà phê; rau màu, cây ăn quả hơn 34 ha; ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.