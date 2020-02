Giữ vững "tinh thần Việt Nam" chống Covid-19

Cuộc họp của Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra chiều 24-2 khi số ca nhiễm ở nhiều nước đang tăng cao.

"Không để lây lan dịch bệnh sang Việt Nam, tiếp tục bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu, là trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ" - Thủ tướng nhấn mạnh tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) vào chiều 24-2.



Xem xét cho đi học lại tùy theo độ tuổi



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các biện pháp phòng chống dịch thời gian qua đã đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, tình hình từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cho thấy dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Do đó, cần tiếp tục đề ra biện pháp quyết liệt, cụ thể, đặc biệt là trong tình hình mới.



Thời điểm cho học sinh (HS), sinh viên (SV) đi học trở lại là một nội dung quan trọng được lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành thảo luận tại cuộc họp. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ, không thể chờ hết dịch mới cho HS, SV quay lại trường. Ngành giáo dục đã phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan hướng dẫn thầy cô, nhà trường vệ sinh, khử khuẩn, tiêu độc, quy trình phòng chống bệnh. Theo phương án bộ đã tính toán, khi tất cả địa phương căn cứ tình hình kiểm soát dịch, không phát sinh diễn biến phức tạp thì từ ngày 2-3, HS trên toàn quốc đi học trở lại, năm học kết thúc vào ngày 30-6, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-7 (lùi một tháng).





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp phòng chống dịch Covid-19





Theo Bộ GD-ĐT, riêng HS tiểu học, mầm non, tùy tình hình từng địa phương để có quyết định phù hợp. Tuy nhiên, cần bảo đảm đồng bộ trên cả nước, tránh ảnh hưởng đến công tác điều hành.



Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng nguy cơ lây nhiễm trong nhóm HS, SV được đánh giá rất thấp vì dịch bệnh chưa xuất hiện trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT đã chủ động hướng dẫn biện pháp dự phòng trong toàn hệ thống giáo dục. Việc kéo dài kỳ nghỉ sẽ dẫn đến tâm lý bất an trong khi tình hình dịch có thể kéo dài.



Về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc cho HS, SV đi học trở lại cần căn cứ theo lứa tuổi và bậc học.



Đối với HS THPT, SV có thể đi học từ ngày 2-3 vì độ tuổi này có sức đề kháng và ý thức tự bảo vệ bản thân tốt hơn, đồng thời bảo đảm thời gian thi chuyển cấp, tuyển sinh vào ĐH. "Đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, do HS chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân, sĩ số lớp học đông nên có thể nghỉ thêm 1 hoặc 2 tuần tùy theo diễn biến của dịch" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh thẩm quyền quyết định cho HS đi học trở lại là của Bộ GD-ĐT.



Sẽ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh



Khi Hàn Quốc trở thành nước có tổng số ca nhiễm cao chỉ sau Trung Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, khẳng định Việt Nam đã áp dụng khai báo y tế bắt buộc với những người đến hoặc đi qua vùng dịch ở Hàn Quốc (tỉnh Daegu và Gyeongsangbuk) nhập cảnh Việt Nam.



"Đồng thời, coi hai địa phương có dịch ở Hàn Quốc giống như 31 tỉnh ở Trung Quốc, khuyến cáo công dân không đến đây, cách ly những người đến hoặc đi qua đây nếu nhập cảnh Việt Nam. Các địa phương khác ở Hàn Quốc nếu có dịch cũng sẽ được áp dụng tương tự" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.



Đồng tình với việc kiểm soát người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định việc khai báo y tế ở các cửa khẩu có vai trò rất quan trọng và lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm ngặt, kỹ lưỡng và thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết.



Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận việc cách ly 14 ngày với người đến và đi qua vùng dịch ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời, cần tiếp tục hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch bệnh lây lan và không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt, cần khoanh vùng, dập dịch như ở Vĩnh Phúc thời gian qua không để lây chéo trong cộng đồng. Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền phải đồng cam cộng khổ với người dân trong chống dịch.



Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để giữ ổn định các mặt đời sống xã hội, nhất là chuẩn bị các điều kiện để khi dịch được kiểm soát thì kịp thời thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhìn nhận những khó khăn của ngành du lịch đang đối mặt, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị khởi động chiến dịch du lịch Việt Nam an toàn, hàng không Việt Nam an toàn, tìm kiếm thị trường du lịch mới.



Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng "tinh thần Việt Nam" sẽ tiếp tục được phát huy trong việc phòng chống dịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội.







Ngày 27, 28-2: "Chốt" thời điểm học sinh đi học



Cho rằng thời điểm HS đi học trở lại phải được xem xét, cân nhắc kỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chưa "chốt" việc cho HS, SV đi học lại vào ngày 2-3 mà phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch Covid-19 đến ngày 27, 28-2 mới quyết định. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đồng tình cần theo dõi tiếp diễn biến dịch bệnh để quyết định. "Tâm trạng chung của người dân là lo lắng nhưng cần bình tĩnh để xem xét và quyết định" - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói.





