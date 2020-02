Điều tra vụ Phó Trưởng Công an huyện tử vong trong nhà nghỉ

Một trung tá là Phó Trưởng Công an huyện tại Thừa Thiên - Huế được phát hiện tử vong ở một nhà nghỉ.





Phó công an huyện chết trong nhà nghỉ

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Q.T





Ngày 26.2, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông HTH. (SN 1976, quê xã Phong An, huyện Phong Điền) - đang giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).



Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25.2, lãnh đạo huyện Phong Điền nhận được tin báo của người dân về việc ông H. tử vong trong phòng tại tầng 2 của nhà nghỉ T.T (địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền).



Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng cá nhân của ông H. để lại trong phòng để phục vụ công tác điều tra.



Được biết, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.



Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.



Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)