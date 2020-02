Công an TP HCM tạm giam tất cả 12 người liên quan đến Lê Quốc Tuấn

Có tất cả 12 người bị tạm giam để điều tra 2 hành vi liên quan đến Lê Quốc Tuấn và hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra một số vấn đề khác.





Chiều 17-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tạm giam 12 đối tượng liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "khỉ") để điều tra hai tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Cũng theo Công an TP HCM, quyết định tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 10 người khác đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.





Người hiếu kỳ vẫn tụ tập tại căn nhà hoang nơi Tuấn ẩn nấp





Đây là nhóm người đã có hành vi chứa chấp 1 tỉ đồng do Tuấn cướp được ở sòng bạc tại vườn nhãn Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi); đồng thời có liên quan đến hành vi tàng trữ khẩu súng AK báng xếp mà Tuấn sử dụng.



Trước đó, sau khi Công an TP HCM ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn, biết không thể thoát nên Phạm Thanh Tâm đã nhờ người đưa ra đầu thú. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã xuống TP Bến Tre di lý Tâm về TP HCM để điều tra.



Riêng Lê Quốc Minh, sau khi Lê Quốc Tuấn gây án, Minh đã ra đầu thú trong đêm 29-1. Lê Quốc Minh là đối tượng đã đi cùng Tuấn đến sòng bạc và sau đó Tuấn nả súng khiến 4 người tử vong rồi cướp 1 tỉ đồng cùng 1 xe SH.



Bốn người bị Tuấn bắn chết tại chỗ, gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990, ngụ xã Trung An, Củ Chi); Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi); Lê Thành Trung (SN 1992, ngụ Hòa Phú, Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng Trần Văn Thanh (SN 1987, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Sau đó, trên đường tẩu thoát, Tuấn đã dùng súng bắn chết tài xế grab bike là anh V.C.T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) để cướp xe máy.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)