Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: CTV





Chiều 17-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ nghi phạm Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 18h ngày 16-2, Tạ Văn Hiền đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Chừng nửa tiếng sau, chị Nguyễn Thị P. (38 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa) lên phòng.



Đến khoảng 19h, nghi phạm Hiền rời nhà nghỉ và nói với chủ nhà nghỉ rằng chị P. sẽ xuống thanh toán tiền phòng. Đến hơn 20h vẫn không thấy người phụ nữ xuống, nhân viên lễ tân nghi ngờ, lên kiểm tra thì phát hiện chị P. bị sát hại nên đã báo công an.



Qua điều tra ban đầu, công an xác định nạn nhân tử vong trên giường với nhiều vết thương ở các vùng ngực, cổ và tay…



Tại hiện trường, công an phát hiện có 1 con dao nhọn (loại dao bầu) có vết máu, 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.



Theo công an, nghi phạm Hiền có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Sau khi gây án, nghi phạm đã uống thuốc trừ sâu tự sát nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.



Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ giết người do mâu thuẫn giữa nghi phạm và nạn nhân.

