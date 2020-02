Bắt được kẻ sát hại nữ giáo viên ở Bắc Ninh ngay tại đám tang nạn nhân

Sau nhiều giờ truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại nữ giáo viên để cướp tài sản.

Đối tượng Lê Thành Hưng bị bắt khi đang viếng nạn nhân trong lễ tang. Ảnh: CACC

Ngày 22.2, theo thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, các đơn vị chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ ở nhà riêng ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh để cướp tài sản.

Theo Công an TP Bắc Ninh, danh tính nghi phạm là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Hưng được xác định đã sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965, trú tại phường Võ Cường). Nạn nhân trong vụ án là giáo viên đã nghỉ hưu.

Hiện trường ngôi nhà nạn nhân tối 21.2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ bắt đối tượng trong vòng 12 giờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Lê Thành Hưng khi đối tượng này đang viếng nạn nhân trong lễ tang. Đáng chú ý đối tượng Lê Thành Hưng gọi nạn nhân là bác ruột.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nữ nạn nhân để cướp tài sản. Hiện toàn bộ tang vật của vụ án đã được công an thu giữ phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 21.2, khi đi làm về, chồng của bà Nguyễn Thị Nhung phát hiện vợ tử vong trong nhà ở tầng 2 trong tình trạng mặt có nhiều vết thương. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình đã mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, camera vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc.

Người thân nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, nơi xảy ra vụ việc rất đông dân cư sinh sống. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra vụ việc, không có ai nghe thấy bất cứ tiếng động hay biểu hiện nào bất thường.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.