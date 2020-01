Xe tải rơi xuống vực, 3 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 4D qua địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu làm 3 người tử vong tại chỗ.



Xe hết niên hạn rơi xuống vực làm 4 người tử vong

Peru: Xe buýt mất lái rơi xuống vực, gần 50 người thương vong

Tai nạn vừ xảy ra làm 3 người chết tại Lai Châu





Theo đó, vào sáng 10-1, chiếc xe tải mang BKS 34C - 180.18 trên xe có 3 người di chuyển theo hướng từ Sapa đi Lai Châu đến cầu Chu Va 12 đã va chạm với xe máy do 1 người đàn ông điều khiển, sau đó đánh lái lao xuống vực.



Tại hiện trường, chiếc xe hư hỏng toàn bộ, biến dạng, nằm dưới vực sâu khoảng 10 m so với mặt đường. 3 người trong cabin xe tải tử vong tại chỗ, gồm: Nguyễn Bá Nam (37 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Long Khánh (24 tuổi, trú tại Nghệ An) và tài xế Lê Văn Cảnh (28 tuổi). Người điều khiển xe máy không bị thương.



Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường cho biết các cơ quan chức năng đang trục vớt chiếc xe, đồng thời liên lạc với gia đình các nạn nhân để giải quyết vụ việc.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo MINH ANH (SGGPO)