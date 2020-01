Vụ cháy khiến 5 người chết ngày cận Tết: Bắt giữ nghi can phóng hỏa

Ngày 23/1, Công an Quận 9 đã bắt giữ nghi can phóng hỏa là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1982, là hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân.





Xe cứu thương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)





Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp (Khu phố 6, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến cho 5 người tử vong, ngày 23/1, Công an Quận 9 đã bắt giữ nghi can phóng hỏa là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1982, là hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/1, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước.



Bước đầu, Phước khai nhận do mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau nên Phước đốt nhà bà Huệ để hù dọa, không ngờ gây ra hậu quả lớn.



Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ ngày 21/1, vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến 5 người trong cả gia đình không thoát nạn kịp, tử vong.



Các nạn nhân được xác định là: Lê Thị Huệ (sinh năm 1950); Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), con gái bà Huệ; Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980) và Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), cùng là con trai bà Huệ; Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990), vợ anh Thanh.



Theo Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Quận 9, qua khám nghiệm hiện trường, Công an ghi nhận có 4 xe máy để phía trước cửa ra vào của căn nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm và làm sập gác gỗ của căn nhà. Công an cũng ghi nhận nhiều nghi vấn trong vụ cháy.



Hiện Cơ quan điều tra Công an Quận 9 đang tiếp tục điều tra vụ án.

