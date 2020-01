Truy nã tên tội phạm nguy hiểm Lầu A Hồng, vận chuyển 250kg ma túy

Lầu A Hồng - một trong 2 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển gần 250kg ma túy đá hiện vẫn đang bỏ trốn.





Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lầu A Hồng (SN 1994, dân tộc H' Mông, trú bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.





Đối tượng Lầu A Hồng





Đây là 1 trong số 2 đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển gần 250kg ma túy đá xảy ra tại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) gây xôn xao dư luận vừa qua.





Chiếc xe bán tải mà 2 đối tượng dùng để vận chuyển ma túy





Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời xác định 2 nghi phạm trong vụ án là Lầu A Hồng và Vàng A Lử (SN 1993, dân tộc H' Mông, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lẩn trốn tại vùng rừng giáp biên giới Việt - Lào.







Tang vật vụ án





Bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Trong trường hợp bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, số 10 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới. SĐT: 02323.828765 hoặc 0886030668.



Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 21-12-2019, tại Km130 trên Quốc lộ 12A thuộc xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu kiểm tra đối với chiếc xe bán tải mang BKS: 29C-309.24 đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve.



Lúc CSGT yêu cầu kiểm tra thùng xe, tài xế là Vàng A Lử nhấn ga bỏ chạy, được một đoạn thì xe đâm vào lan can thép bên đường. Khi lực lượng công an đến, Vàng A Lử cùng với Lầu A Hồng đạp cửa xe chạy trốn vào rừng. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là 248,99kg.



Theo Hoàng Phúc (NLĐO)