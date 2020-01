"Trước Bộ Chính trị, tôi và anh Nguyễn Bá Thanh nhận sai ở 1 điểm"

“Trước Bộ Chính trị, tôi và anh Nguyễn Bá Thanh (cố Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng) nhận sai sót một điểm, đó là không xin phép Trung ương trước khi ban hành những văn bản mang tính sáng tạo”, bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Đà Nẵng khai trước tòa.

Bị cáo Trần Văn Minh (ảnh TTXVN).

Trong ngày xét xử thứ hai vụ án Vũ “nhôm”, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và 18 bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu thẩm vấn đối với các bị cáo. Một tình tiết rất đáng chú ý qua lời khai của nhiều bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của Công ty, của Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng đều nhắc tới việc thực hiện bán đất không qua đấu giá cho Công ty của Vũ “nhôm” là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đó là Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng.

Sau lời khai của các bị cáo, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh là người được Tòa xét hỏi sau cùng trong buổi chiều qua (3/1). Trong qua trình trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trần Văn Minh đều khăng khăng nói việc ông làm là đúng. Ông và tập thể lãnh đạo của Đà Nẵng đã nghiên cứu, vận dụng chính sách để đem lại lợi ích cho thành phố.

HĐXX đặt vấn đề: Bị cáo đã được xem kết luận giám định, kết luận định giá trong quá trình điều tra vụ án. Các cơ quan chức năng đã kết luận việc giao 22 nhà đất công sản cũng như 7 dự án bất động sản ở TP. Đà Nẵng có sai phạm, trước phiên tòa tại sao bị cáo cứ khăng khăng nói không sai phạm?.

Bị cáo Trần Văn Minh cho hay, không phải đứng trước tòa ông mới khẳng định như vậy. “Cách đây 14 năm, trước Bộ Chính trị, tôi và anh Nguyễn Bá Thanh nhận sai sót ở một điểm, đó là không xin phép Trung ương trước khi ban hành những văn bản mang tính sáng tạo. Có chuyện đó. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng báo cáo trước Bộ Chính trị, mặc dù chính quyền Đà Nẵng có những chủ trương, chính sách chưa xin ý kiến Bộ Chính trị nhưng đã có tác động đến việc phát triển kinh tế -xã hội của TP. Đà Nẵng, góp phần đưa TP. Đà Nẵng phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, bị cáo Trần Văn Minh nói.

“Việc tôi làm đã được thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy TP. Đà Nẵng lúc đó. Tôi với anh Nguyễn Bá Thanh cùng song hành trong giai đoạn khó khăn của thành phố. Anh em chúng tôi bàn với nhau để thực hiện vì lợi ích chung của thành phố chứ không phải vì cá nhân”, bị cáo Trần Văn Minh nói khi trả lời câu hỏi, việc bị cáo làm theo sự chỉ đạo của ai.

Trước đó, khi được HĐXX hỏi có mối quan hệ gì với Phan Văn Anh Vũ, bị cáo Trần Văn Minh đã khai: Tôi là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng biết ông Vũ là một doanh nhân giống như các doanh nhân khác.

“Với vai trò là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, tôi được Bộ Công an giới thiệu ông Vũ là một sỹ quan tình báo hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ tịch phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho tình báo viên hoạt động hoàn thành nhiệm vụ”, bị cáo Trần Văn Minh cho hay.

Theo cáo trạng, tại 7 dự án bất động sản, bao gồm dự án 29 ha thuộc Khu đô thị Quốc tế Đa Phước; Dự án Công viên An Đồn; Dự án Habur Vile; Dự án Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng; Dự án 3,77 ha đường Trường Sa; Dự án 1,5 ha đường Trường Sa; Dự án Phú Gia Compound. Trước khi được chuyển nhượng cho Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh đã cùng đồng phạm thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật về đất đai, trong đó tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được giao quyền sử dụng đất 6/7 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước tại 7 dự án trên giá trị quyền sử dụng đất được quy định thành tiền hơn 19,6 nghìn tỷ đồng.

Tại 18 nhà, đất công sản, số nhà đất này mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của UBND TP. Đà Nẵng do chính bị cáo ký ban hành trái pháp luật để bàn bạc, thỏa thuận với giám đốc một số công ty (là các đơn vị được mua chỉ định) đứng tên xin mua đất công sản, xin giảm hệ số sinh lợi.

Sau đó khi cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho Phan Văn Anh Vũ, với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà đất và chia lợi ích với nhau và được Trần Văn Minh và các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Vũ được mua 15/18 nhà, đất công sản trái pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.168 tỷ đồng.