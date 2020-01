Thăng quân hàm cho đại úy công an tử vong lúc trực Tết

Ngày 25-1, tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, diễn ra lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Thanh Hải (Cán bộ công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Lễ truy điệu và thăng quân hàm đối với thiếu tá Nguyễn Văn Hải đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đêm 30 Tết

Tại lễ truy điệu, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá trước niên hạn, đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải (quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24-1-2020). Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết, sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải.

Theo thiếu tướng Lê Tấn Tới: “Đồng chí Nguyễn Thanh Hải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là sự mất mát lớn không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân và đồng đội. Trước vong linh của đồng chí, lực lượng công an sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng công an”.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Ninh Kiều thắp hương cho đồng chí Hải

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, SN 1984, tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Năm 2003, đồng chí Hải tham gia trong lực lượng Công an TP Cần Thơ và trong suốt thời gian công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Hải hy sinh, để lại vợ (Đại úy Châu Kiều Loan, Phó trưởng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều) và có 2 con gái nhỏ sinh đôi (mới 25 tháng tuổi); cuộc sống gia đình khó khăn, vợ chồng ở nhà thuê.

Đồng chí Hải hy sinh để lại mất mát lớn cho gia đình, người thân...

Trước những khó khăn trên, lãnh đạo Bộ Công an trao hỗ trợ 100 triệu đồng; Công an TP Cần Thơ trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình đồng chí Hải, nhằm động viên, giúp gia đình vượt qua những khó khăn...

Hai nghi phạm tấn công sát hại thiếu tá Hải trong ngày cuối năm

Như Báo SGGP trước đó đã thông tin, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24-1 (tức 30 Tết), đồng chí Hải đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Canh Tý 2020 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Lúc này, 2 đối tượng là Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi), cả 2 là anh em ruột, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ dùng dao mác truy đuổi và tấn công quyết liệt đồng chí Hải.

Sau đó, đồng chí Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đến 16 giờ 45 phút thì tử vong tại bệnh viện. Hai đối tượng Minh và Giàu sau đó đã bị bắt để phục vụ điều tra vào chiều cùng ngày.

Được biết, đối tượng Minh và Giàu đều có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Cần Thơ điều tra làm rõ.