Số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm so với Tết Kỷ Hợi

Ảnh minh họa. Thông tin từ Cục Quản lý khám-chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 3 ngày, tính từ 7 giờ sáng 23 đến ngày 26-1, tại các cơ sở khám chữa bệnh của cả nước có hơn 95.000 bệnh nhân đang điều trị (giảm 11,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Các bệnh viện đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 8.403 trẻ chào đời.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, số ca cấp cứu do ẩu đả giảm mạnh. Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ Tết có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do ẩu đả (giảm 499 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi), chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có 1.213 ca phải nhập viện điều trị, 5 trường hợp tử vong (giảm 3 trường hợp so với Tết Kỷ Hợi).

Ngoài ra, tính đến 7 giờ sáng ngày 26-1 (tức mùng 2 Tết), trong 3 ngày nghỉ Tết có gần 14.500 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019).

Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 13,5% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông có 5.572 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 38,6%), tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 64 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong đã được người nhà đề nghị đón về, nhiều hơn 3 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019.

Cũng theo ghi nhận của các cơ sở y tế trên cả nước, trong 3 ngày Tết đã có 262 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, không có ca tử vong.