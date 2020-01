Phát hiện 2 người Trung Quốc ở Vũ Hán nghi bị viêm phổi cấp tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc, sinh sống ở TP Vũ Hán, có biểu hiện sốt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng nghi mắc bệnh viêm phổi cấp.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng - nơi phát hiện 2 ca bệnh nghi nhiễm viêm phổi cấp - Ảnh: Internet

Chiều 14-1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế đã họp khẩn sau khi Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện sốt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng nghi mắc bệnh viêm phổi lạ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ngày 14-1, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa. Các trường hợp trên đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Ngay sau đó, các mẫu bệnh phẩm đã được lấy gửi về Viện Pasteur Nha trang để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe; Bộ Y tế đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Đà Nẵng để tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các trường hợp viêm phổi cấp do chủng virus mới corona (nCoV) tại TP Vũ Hán, Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế, mạng lưới văn phòng đáp ứng khẩn cấp khu vực ASEAN để xác minh, cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống để chia sẻ với các Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực tại các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo đài và đơn vị phòng, chống dịch bệnh trong nước. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch đáp ứng phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) với ba tình huống diễn biến dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế họp khẩn chiều 14-1

Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường việc giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện (EBS), đặc biệt tổ chức giám sát chặt chẽ thân nhiệt khách nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Hiện tất cả các cửa khẩu đã tăng cường công tác giám sát hành khách đến từ vùng có dịch, chuẩn bị các kế hoạch ứng phó, phòng cách ly tạm thời, các trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, có kế hoạch phân luồng, cách ly các trường hợp khám bệnh viêm đường hô hấp cấp.