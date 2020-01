Nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khai gì tại phiên toà?

Tại phiên toà chiều 3-1, bị cáo Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Bộ Công an đã có văn bản đề nghị chuyển nhượng cho công ty cổ phần Bắc Nam 79 để phục vụ xây dựng của Vũ "nhôm" phát triển tiềm lực ngành.

Ngày 3-1, phiên toà xét xử 21 bị cáo, trong đó có Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") cùng 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến gây thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng xảy ra tại Đà Nẵng bước vào phần thẩm vấn.

Nguyên chủ tịch Văn Hữu Chiến tới phiên toà

Theo cáo trạng, bị cáo Văn Hữu Chiến đã giúp Vũ "nhôm" thâu tóm 22 nhà công sản, gây thiệt hại hơn 2.422 tỉ đồng và khu đất 29 ha tại Khu đô thị Đa Phước, gây thiệt hại hơn 11.325 tỉ đồng. Về việc giao 29 ha này, ông Chiến thừa nhận đã ký quyết định thu hồi rồi giao cho Công ty xây dựng 79 của Vũ "nhôm"; việc này căn cứ vào thỏa thuận giữa UBND TP Đà Nẵng và tập đoàn Deawon (chủ đầu tư dự án Đa Phước).

Theo cáo trạng, năm 2006, Đà Nẵng đã giao khu Đa Phước cho Deawon với thỏa thuận doanh nghiệp Hàn Quốc này phải san lấp mặt bằng, xây đê biển... và giao lại 29 ha cho một Công ty Việt Nam để liên doanh xây dựng căn hộ.

Năm 2011, các bị cáo đã giao 29 ha này cho doanh nghiệp của Vũ "nhôm". Về dự án công viên An Đồn, bị cáo Chiến khai chỉ ký 1 văn bản về việc đồng ý giảm 10% về tiền sử dụng đất cho công ty xây dựng Bắc Nam 79 và việc này chỉ là giảm chứ không phải giao đất. Đối với việc giảm 10% đối chiếu với quyết định của UBND TP Đà Nẵng.

Tại phiên toà, bị cáo Văn Hữu Chiến khẳng định không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ mà trong các buổi gặp doanh nghiệp, chỉ biết đây là doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác trên địa bàn. Về việc chuyển nhượng dự án 16 Bạch Đằng, bị cáo Chiến cho biết, nếu căn cứ theo luật đất đai thì không đúng. Ngay cả UBND TP đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lúc đó, tuy nhiên, có văn bản của Bộ Công an đề nghị chuyển nhượng cho công ty cổ phần Bắc Nam 79 để phục vụ xây dựng, phát triển tiềm lực của ngành. "Tôi rất quan tâm và chuyển ngay cho anh Tuấn, Phó Chủ tịch xử lý"- ông Chiến nói.

HĐXX truy hỏi, về việc văn bản của Bộ Công an có bắt buộc phải chuyển nhượng nhà đất cho công ty Bắc Nam 79 không? Bị cáo Chiến trả lời về hình thức văn bản chỉ đề nghị quan tâm, giải quyết nhưng về hiệu lực thì lãnh đạo UBND, các địa phương nghĩ đây là trách nhiệm cần ủng hộ cho lực lượng công an. "Bị cáo có đưa ra trong giao ban lãnh đạo TP, xin ý kiến của Bí thư, Chủ tịch HĐND và trên ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho thuê 50 năm. Trên cơ sở đó, Bí thư thống nhất cho thuê. Sau đó, đưa ra giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch phân tích đủ thứ và quyết định ủng hộ cho công an. Và cứ nghĩ đất cho thuê vẫn còn đó, cần sẽ thu hồi. Đất của Đà Nẵng qua Bộ Công an cũng không mất đi đâu còn việc quản lý của Bộ Công an với công ty Bắc Nam 79 doanh nghiệp bình phong tôi không biết thế nào. Cho nên có quyết định cho thuê 50 năm"- bị cáo Chiến nói và cho rằng việc ký các quyết định chuyển nhượng đất không chịu sức ép của ai và không được hưởng lợi gì từ việc này.