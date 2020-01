Ngày 21/1, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ mạo danh là nhân viên bưu điện, cán bộ công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân trong khu vực. Đồng thời, công an đang tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Long (SN 1990, ngụ xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vì có liên quan đến vụ việc.

Theo điều tra, ngày 28/11/2018, ông Nguyễn Văn Vĩnh (cùng ngụ TP.HCM) nhận được điện thoại của 1 người lạ xưng là cán bộ công an. Qua trò chuyện, người này nói ông Vĩnh có liên quan đến đường dây phạm tội rửa tiền quốc tế mà cán bộ công an đang thụ lý điều tra và ông Vĩnh là nghi can của vụ án.

Ông Vĩnh hoảng sợ giải thích thì cán bộ công an hù doạ ông Vĩnh rằng qua điều tra xác định ông có liên quan đến đường dây này. Đồng thời, nếu ông Vĩnh chứng minh mình không liên can thì phải gửi tiền vào số tài khoản của cán bộ công an để kiểm tra nguồn gốc tiền. Cán bộ công an còn trấn an ông Vĩnh rằng nếu không có liên can thì sẽ trả lại tiền trong vòng 24h.

Sau đó, ông Vĩnh lần lượt trong 2 ngày 28 và 29/11/2018 đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) nộp vào 2 tài khoản của 1 người có tên là Nguyễn Hoàng Phi Long số tiền là 1,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền ông Vĩnh không thấy cán bộ công an gọi lại nên đã gọi điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Biết bị lừa đảo nên ông tới công an trình báo.

Cặp nam nữ mất hơn 3 tỷ đồng vì nghe cuộc điện thoại của “cán bộ công an”. Ảnh: IT

Tương tự, bà Nguyễn Thị Minh Tánh (ngụ TP.HCM) cũng nghe cuộc điện thoại của nhân viên bưu điện, cán bộ công an…. Qua trò chuyện, các đối tượng hù doạ bà Tánh có liên quan đến đường dây phạm tội và yêu cầu bà phải chuyển tiền để kiểm tra.

Bà Tánh đã ra ngân hàng ngân MBBank nộp vào 2 tài khoản có tên người nhận là Dương Ngọc Như và Nguyễn Hoàng Phi Long cùng mở tại ngân hàng MBBank chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà số tiền 1,8 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền bà Tánh không thấy cán bộ công an gọi lại nên đã gọi thì không liên lạc được. Biết bị lừa đảo nên bà tới công an trình báo.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hoàng Phi Long giấy CMND số 241240662 do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 30/1/2007. Hiện Long không có mặt tại địa phương và đi đâu, làm gì không ai rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM thông báo truy tìm đối tượng Phi Long với lý lịch nói trên. Ai biết Phi Long ở đâu, đề nghị báo về Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an TP.HCM ở địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 hoặc cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (số điện thoại 0965118882) để phục vụ việc điều tra.

Trong thời gian gần đây, tình trạng giả mạo cán bộ công an gọi điện cho người dân để hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đang nở rộ trở lại.

Dù thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại không mới, song vẫn có không ít người mắc bẫy, dễ dàng chuyển tài sản mà cả đời mình tích cóp cho bọn tội phạm chỉ với một cuộc điện thoại.