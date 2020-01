Hai nguyên chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Vũ "nhôm" lĩnh tổng cộng 54 năm tù

Chiều nay 13-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") với các mức án lần lượt là 17 năm, 12 năm và 25 năm tù.





Theo đó, Tòa tuyên bị cáo Trần Văn Minh tổng hình phạt 17 năm tù; bị cáo Văn Hữu Chiến tổng hình phạt 12 năm tù; bị cáo Phan Văn Anh Vũ tổng hình phạt là 25 năm tù.



Trước đó tại phần tranh tụng, về việc bị cáo Trần Văn Minh cho rằng đã thực hiện đúng chủ trương, chính sách của thành phố và pháp luật của Nhà nước. Một số chủ trương chung về bán nhà đất công sản, giao đất, cho chuyển đổi tên người sử dụng đất, cho giảm tiền sử dụng đất mà bị cáo ký ban hành không phù hợp với pháp luật nhưng là "sự sáng tạo mang lại hiệu quả, góp phần vào sự phát triển cho TP".





Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN





Đối đáp với bị cáo này, đại diện VKS cho rằng những luận điểm của luật sư và cựu chủ tịch Đà Nẵng hoàn toàn không có cơ sở. Hầu hết các bị cáo như Văn Hữu Chiến đến các bị cáo nhân viên tuổi đời còn trẻ khi thực hiện hành vi phạm tội trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thừa nhận chủ trương chính sách chung đó cũng như các văn bản chỉ đạo trực tiếp bằng bút phê, công văn, quyết định của bị cáo Trần Văn Minh là trái pháp luật.



"Những năm qua TP Đà Nẵng có bước phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng nhưng không thể coi đó là do các chủ trương chính sách trái pháp luật của các bị cáo. Cái mới, cái sáng tạo phù hợp quy luật phát triển có hiệu quả đích thực chắc chắn sẽ được thừa nhận, nhân rộng, xây dựng thành chính sách pháp luật"- đại diện VKS khẳng định và cho rằng những chủ trương, chính sách pháp luật sai trái mà bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành được xác định là vi phạm pháp luật, buộc phải hủy.



"Việc này dẫn đến phiên tòa hôm nay, bị cáo Minh vẫn cho rằng những chủ trương, chính sách chung cũng như các văn bản cá biệt của bị cáo ký ban hành là những chủ trương, chính sách sáng tạo là điều không thể chấp nhận được "- đại diện VKS nhấn mạnh.



Cũng theo VKS, tại tòa bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") không thừa nhận có quan hệ với bị cáo Trần Văn Minh, khi TP Đà Nẵng có chủ trương bán nhà đất thì Vũ "nhôm" xin mua nên có sai thì do bên bán. Tuy nhiên, trong các dự án Vũ đều trao đổi với lãnh đạo TP Đà Nẵng nên đủ cơ sở khẳng định Vũ "nhôm" chính là người mua các dự án nhà đất, nhà công sản không qua đấu giá và còn được giảm hệ số sinh lời



"Vì biết rõ công ty của mình không được mua nhà công sản nên bị cáo đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo thành phố và liên hệ với các công ty khác để được mua nhà trái pháp luật. Trong những trường hợp khó mua, Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an"- đại diện VKS nêu rõ nhấn mạnh.



Ngoài ra, đại diện VKS thay đổi quan điểm dựa vào diễn biến tranh tụng tại tòa để đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự, giảm một phần hình phạt cho bị cáo ông Nguyễn Văn Cán nguyên chánh văn phòng UBND TP.





Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định ông Cán đã tham mưu, đề xuất để ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) giao quyền sử dụng đất trái pháp luật cho Công ty TNHH Minh Hữu Phát của Vũ. Sau đó, ông Cán bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.



Tuy nhiên, qua tranh luận đại diện VKS nhận thấy nguyên chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm có mức độ, bị động, chịu sự chi phối của mệnh lệnh hành chính. Qua đó, đại diện VKS thấy rằng không nhất thiết phải cách ly bị cáo như đề nghị trước đó, mà có thể vận dụng Điều 29 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo chung, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.



Ngoài ông Cán, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX xem xét hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Thành (Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát) tại dự án An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng và Phan Minh Cương (Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng 79, GĐ Công ty TNHH I.V.C) tại dự án 3,77 ha đường Trường Sa.



Các bị cáo này thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Vũ với vai trò giúp sức, đồng phạm thứ yếu, bị động. Do vậy, đại diện VKS cho rằng không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù và không đề cập trách nhiệm dân sự với các bị cáo.



Cũng theo VKS, Vũ "nhôm" khai chẳng những hiểu rõ các quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản mà còn nhiều luật pháp khác. Bị cáo lập ra nhiều công ty, kinh doanh từ nhiều năm và là công ty gia đình nên mọi việc đều được bàn bạc, thỏa thuận thống nhất và giao cho người đứng tư cách đại diện pháp nhân ký.



Ngoài ra, Vũ "nhôm" biết rõ bản thân và các công ty có sự tham gia của mình không phải đối tượng được mua nhà đất công sản, giao đất không qua đấu giá. Tuy nhiên, bằng phương thức trực tiếp liên hệ với lãnh đạo TP và các công ty được giao đất, bị cáo đã tác động đến lãnh đạo UBND TP để xin mua nhà, giao đất trái pháp luật.



Bên cạnh đó với những việc quá khó, bị cáo Vũ còn lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an. Do vậy, bị cáo đã phải chịu trách nhiệm hình sự, bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trong vụ án này còn có 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự - PV).

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)