Giả vờ biết trước kết quả xổ số, lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

17 đối tượng không nghề nghiệp sống ở vùng quê Bạc Liêu tự nhận là biết trước kết quả xổ số để lừa hàng loạt người chiếm đoạt số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.





Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu 6.1 cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 17 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố 14 đối tượng.





Đặng Văn Em kẻ chủ mưu trong vụ tự nhận biết trước kết quả xổ số để lừa đảo (ảnh Công an cung cấp)





Kết thúc điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ tổng số 62 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố với tổng số tiền thiệt hại là 20,7 tỉ đồng.







Trần Văn Linh, một trong 17 đối tượng lừa đảo (ảnh Công an cung cấp)





Các đối tượng đều là hàng xóm và bà con thân thích với nhau rủ nhau cùng đi lừa đảo.



Theo kết luận điều tra, tháng 7.2017, bị can Đặng Văn Em thuê nhà trọ Nga Muội (tại phường 2, TP.Bạc Liêu) cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt ở.



Tại đây, Em kêu bị can Trần Kim Tho sử dụng điện thoại tìm “Thông tin công ty” của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh tìm số điện thoại và thông tin địa chỉ của các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh...



Sau đó, Tho viết ra tờ giấy trắng để cho Em cùng với đồng phạm gọi điện nhận làm người quen, giả danh nhân viên và lãnh đạo Công ty XSKT Miền Bắc lừa tung tin biết trước kết quả xổ số để chiếm đoạt tài sản.



Với thủ đoạn đơn giản này, các nhóm đối tượng trên đã lừa nhiều người với số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.







Lưu Giàu Em, người lừa đảo chiếm đoạt số tiền nhiều nhất trong 17 bị can (ảnh Công an cung cấp)







Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết hầu hết những bị hại là người nhẹ dạ cả tin, có kinh tế khá giả hoặc chủ các cơ sở kinh doanh mua bán hoặc người đam mê cờ bạc đỏ đen hoặc người có uy tín, địa vị xã hội nhất định...



Một số nạn nhân bị lừa, người bị hại lại có tâm lý e ngại, lo sợ khi trình báo cho lực lượng chức năng vì người bị hại có thể tham gia đặt cược đánh lô số đề, hành vi này là vi phạm pháp luật.



Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ủy thác công an các địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.





Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Trịnh Văn Cang (SN 1956), Phan Văn Đổ (tên gọi khác: Hổ, Sơn Đen, SN 1966) và Đặng Thị Hồng Hà (SN 1978, cùng ngụ TP.HCM); Trần Quốc Việt (SN 1967), Lê Minh Thành (SN 1956, Lê Quốc Trọng (SN 1984), Nguyễn Văn Có (SN 1988), Trần Chí Hướng (SN 1980), Lê Văn Danh (SN 1963), Đặng Văn Hà (SN 1982), Đặng Văn Em (SN 1973), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1976), Lê Văn Đương (SN 1984, cùng ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); Trần Kim Tho (SN 1993, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu); Nguyễn Quốc Kiệt (SN 1984), Lưu Giàu Em (SN 1990, cùng ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và Lê Minh Thi (SN 1989, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thực hiện trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hòa Bình, Kon Tum, Bắc Giang, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Nghệ An, Bắc Ninh, Sơn La, Quảng Ngãi, Cà Mau, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng.





Theo NHẬT HỒ (LĐO)