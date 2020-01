Đối tượng phản động xuyên tạc tình hình dịch do virus Corona tại Việt Nam

Theo Bộ Công an, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona, đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đăng tải, phát tán lên mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam.

Ngày 29-1, Bộ Công an đã có Điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong ảnh: Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm virus corona tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: B.Vân

Nội dung Điện nêu rõ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc-xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan, có thể bùng phát là rất lớn.

Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận người dân; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và hướng dẫn của Cục Y tế ngày 24-1-2020 về phòng, chống dịch bệnh.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, đường không, đường biển (cả người và hàng hóa, đặc biệt là nghiêm cấm việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam), có biện pháp soi chiếu, sàng lọc, kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu; tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không qua lại đường mòn, lối mở biên giới tới các vùng dịch bệnh tại Trung Quốc để phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; chủ động kế hoạch, phương án phòng, chống, tham gia dập tắt dịch bệnh và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại nước ta.

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam đối với những người đến từ vùng dịch bệnh.

Cục Y tế chủ trì, các cơ sở y tế lâm sàng Công an nhân dân phối hợp thành lập một số Đội cơ động Thường trực phòng, chống dịch; các Bệnh viện: 19/8, 19/9, 30/4, Y học cổ truyền chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có chỉ đạo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.