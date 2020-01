Đã tìm ra nguyên nhân kè sông 12 tỉ vừa xây xong đã sập

Theo Viện Kỹ thuật công trình, kè sông 12 tỉ thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) vừa làm xong đã sập do tác động của thiên tai; công tác thiết kế, thi công, giám sát còn có nhiều tồn tại.

Hệ thống kè sông tổng mức đầu tư 12 tỉ dài 642m vừa hoàn thành đã sập 480m - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 16-1, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận sau khi sự cố kè sông thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, vừa nghiệm thu xong đã sập, thành phố đã chủ động mời các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố bàn bạc, đánh giá nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục.

"Đồng thời, chúng tôi thuê đơn vị tư vấn độc lập là Viện Kỹ thuật công trình (Trường ĐH Thủy lợi) tìm hiểu nguyên nhân, kết luận khách quan, lập hồ sơ tư vấn báo cáo UBND tỉnh, hiện đã có kết quả ban đầu" - lãnh đạo này thông tin.

Theo báo cáo của Viện Kỹ thuật công trình, nhà thầu đã thi công vào mùa khô, tuy nhiên chưa giao công trình trước mùa mưa bão. Nguyên nhân kè sông 12 tỉ sập là do tác động của thiên tai bất thường, khu vực xây dựng tuyến kè chịu tác động của cơn bão số 5 năm 2019 đổ bộ vào tỉnh Bình Định, mực nước biển dâng cao lớn hơn mực nước thiết kế, trùng với thời điểm xuất hiện triều cường, kết hợp gió mạnh trong bão trên mặt thoáng rộng của đầm Thị Nại đã tạo ra sóng lớn tác động trực tiếp vào tuyến kè.

Thứ hai, do hệ thống tiêu thoát nước, mặt đường chưa đồng bộ nên khi nước tràn lên mặt đường gây xói bề mặt và xói ngầm bên trong thân kè. Sóng lớn tràn qua đỉnh kè phá hoại mặt đường và gây sạt mái.

Kè Đống Đa (TP Quy Nhơn) sập để lại nhiều đoạn chỉ làm bằng bê tông không cốt thép - Ảnh: THÁI THỊNH

Mặt khác, do mặt kè thiết kế với các cao độ khác nhau và chưa đủ độ cao chống sóng tràn nên nước tràn qua đỉnh kè đã gây xói nền, phá hủy dầm lan can và gây hỏng mái kè. Do hệ thống tiêu thoát nước, mặt đường chưa đồng bộ nên khi nước tràn lên mặt đường gây xói bề mặt và xói ngầm bên trong thân kè. Công tác thiết kế, thi công, giám sát còn có nhiều tồn tại nhất định.

Trên cơ sở đề xuất hướng khắc phục của Viện Kỹ thuật công trình, UBND TP Quy Nhơn đã báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, khắc phục đoạn kè hư hỏng phần tấm bê tông lát mái taluy và đắp đất thân kè (dài 80 m), khắc phục lại lớp mái taluy và dầm khung.

Dầm lan can có thể giữ lại, đắp đất thân kè đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Đoạn kè bị sập toàn bộ mái kè (chiều dài 400 m) giữ nguyên ống và dầm ống buy bảo vệ chân kè hiện có, giữ nguyên độ dốc mái kè, đổ bê tông cốt thép dày 25 cm gia cố mái kè, nâng cao trình đỉnh dầm của tuyến kè cao thêm 20 cm để giảm sóng tràn. Kinh phí thi công, sửa chữa, khắc phục hư hỏng các hạng mục do đơn vị thi công là Công ty TNHH Thanh Huy chi trả.

Chi phí thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đánh giá nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục sự cố được sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án. Dự kiến việc sửa chữa hoàn thành trong tháng 2-2020.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, hệ thống kè sông thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa có tổng chiều dài là 642 m, được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 12 tỉ đồng. Cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền tối 30 và sáng 31-10-2019, gây sóng lớn kèm theo gió to đã phủ lên hệ thống lan can, giằng mái taluy tuyến kè công trình sập toàn bộ 400m mái kè và 80m kè khác bị hư hỏng phần tấm bê tông lát mái taluy và phần đất đắp thân kè.