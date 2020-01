Tối 31-12, đông đảo người dân ở TPHCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước đổ ra đường chào đón năm mới 2020. Sau tiết mục đếm ngược đến giây cuối cùng năm 2019, đúng 0 giờ ngày 1-1-2020, người dân TPHCM đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa đầy sắc màu.

Từ trước đó - hơn 18 giờ, hàng chục ngàn người dân từ khắp nơi, trong đó có cả những người nước ngoài đã đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phố đi bộ Nguyễn Huệ… Tại Khu phố Tây Bùi Viện, từ 17 giờ lượng du khách đã tràn ngập trong các quán bar, nhà hàng để cùng đón chào năm mới 2020. Tại trước nhà 54-56 Bùi Viện, một sân khấu ngoài trời được dựng lên thu hút khá đông du khách và bạn trẻ đến thưởng thức chương trình ca nhạc “Chào Xuân Canh Tý 2020” bắt đầu từ 22 giờ 30 đến 0 giờ ngày 1-1-2020. Chương trình văn nghệ có sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi trình diễn những ca khúc nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới tại trung tâm TPHCM



Chương trình nghệ thuật chào đón năm 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi đến Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế), từ 18 giờ các loại phương tiện đã bị cấm lưu thông để người dân đến đây thưởng ngoạn các tiết mục đón mừng giao thừa năm mới, diễn ra màn đếm ngược đồng hồ qua màn hình LED đặt tại Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng.

Người dân TPHCM mừng năm mới. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Du khách nước ngoài háo hức đón giao thừa tại TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Lần đầu tiên đặt chân đến TPHCM và đón năm mới ở một mảnh đất xa lạ, ông Alan Oliver (người Đức) cùng gia đình đã có nhiều trải nghiệm thú vị. “Tôi bất ngờ vì sự thân thiện của những người bạn ở TPHCM. Khoảnh khắc đón năm mới 2020 của gia đình tôi thật vui vẻ, ấm áp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp quay trở lại Việt Nam”, ông Alan Oliver chia sẻ.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, tham gia sôi nổi các hoạt động vui chơi, giải trí, từ chiều tối 31-12, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuần tra, chốt chặn, xử lý các tình huống phát sinh.

Chào mừng năm mới 2020, TP Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật. Trong đó có 4 chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận gồm các chương trình “Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2020” tại tượng đài Lý Thái Tổ; “Bản tin đặc biệt chào đón năm mới 2020” tại khu vực trước cửa Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm; “Countdown Party 2020 - Voyage of time” diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và chương trình “Tiger Remix - Hà Nội” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại Huế, lúc 0 giờ ngày 1-1-2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế bắn lửa 21 loạt súng Thần công chào đón năm mới 2020.

Những du khách đến với Đà Lạt dịp này có thể tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của những cây mai anh đào rực hồng khắp nơi, từ khu trung tâm thành phố đến các vùng ngoại ô như ven quốc lộ 20 từ Đà Lạt đi Phan Rang - Tháp Chàm, quốc lộ 27C từ Đà Lạt đi Nha Trang. Bên cạnh đó, những không gian hoa được duy trì từ trước Festival hoa Đà Lạt 2019 cũng là điểm thu hút với du khách dịp này.