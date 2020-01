Bộ Công an phát động học tập tấm gương của 3 liệt sĩ hi sinh vì bình yên cuộc sống

Chiều 14-1, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động học tập gương hi sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động.

Cùng dự có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Lễ Phát động

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã thông báo tóm tắt tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và quá trình truy bắt tội phạm, anh dũng hy sinh của 3 đồng chí.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, trước sự liều lĩnh, nguy hiểm, manh động của các đối tượng chống đối, sáng 9-1, lực lượng CAND, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu, đảm bảo ANTT tại địa bàn xã Đồng Tâm.

Trong thi hành công vụ, 3 đồng chí gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô; Đại uý Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã anh dũng hi sinh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ Phát động

Đây là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng đội và gia đình, người tân của các đồng chí. Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã cấp Bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, sự dũng cảm, không quản hi sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”, đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ CAND tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống quý báu của lực lượng CAND, Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng CAND phong trào học tập tấm gương dũng cảm hi sinh của Đại tá, liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh; Đại uý, liệt sĩ Phạm Công Huy; Thượng uý, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân với khẩu hiệu hành động “Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Các đại biểu dự Lễ phát động

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức Lễ phát động trong toàn lực lượng, học tập noi gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân của 3 đồng chí: Đại tá, liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh; Đại úy, liệt sĩ Phạm Công Huy; Thượng úy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì ANTT, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND, về tấm gương anh dũng hy sinh của 3 đồng chí, liệt sĩ. Kịp thời, kiên quyết ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trước những vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra tại xã Đồng Tâm và các địa phương khác để nhân dân cả nước hiểu rõ, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng CAND Việt Nam, quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ bằng những hành động thiết thực nhất để gia đình và người thân của 3 đồng chí đã hy sinh vơi đi phần nào những đau thương, mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

Thứ trưởng Lê Quý Vương kêu gọi: Với tinh thần đó, chúng ta không chùn bước, chúng ta luôn tiến lên – Niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của lực lượng, của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND. Toàn lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo những tấm gương anh dũng, không quản hy sinh của các thế hệ cha, anh và đồng chí, đồng đội, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.