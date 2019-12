Vụ cắt đôi que xét nghiệm HIV tại Bệnh viện Xanh Pôn: Thêm nhiều sai phạm

Kết quả xác minh việc nhận, sử dụng test Alere HIV Combo - Nhật Bản (test HIV Combo) tại Khoa Vi sinh y học cho thấy, Bệnh viện Xanh Pôn không mua loại test này.





Chiều 17-12, tại buổi giao ban báo chí của TP Hà Nội, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về thanh tra ban đầu việc mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm nhanh HIV, HbsAg (Viêm gan B) và xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau vụ việc cắt đôi que xét nghiệm HIV để dùng chung cho 2 người. Theo đó, đoàn thanh tra Sở Y tế Hà Nội làm rõ về công tác mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Xanh Pôn được thực hiện theo kết quả đấu thầu tập trung do Trung tâm Mua sắm tài sản công, thông tin tư vấn tài chính Sở Tài chính thực hiện, trong đó có 5 loại test, kit xét nghiệm đang sử dụng tại Khoa Vi sinh y học.



Kết quả xác minh việc nhận, sử dụng test Alere HIV Combo - Nhật Bản (test HIV Combo) tại Khoa Vi sinh y học cho thấy, Bệnh viện Xanh Pôn không mua loại test này. Việc có test HIV Combo tại Khoa Vi sinh y học là do bà Chu Thị Loan (Phó khoa phụ trách khoa) nhận và chỉ đạo nhân viên trong khoa nhận test này của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh (Công ty Lục Tỉnh). Kết quả thanh tra ban đầu xác định, Công ty Lục Tỉnh cung cấp 40 test HIV Combo cho Khoa Vi sinh y học trong 2 lần vào tháng 7 và 10 (mỗi lần 1 hộp/20 test) nhưng Khoa Vi sinh y học không báo cáo việc nhận và sử dụng test HIV Combo với bệnh viện.



Về việc sử dụng test HIV Combo, bà Chu Thị Loan phổ biến, chỉ đạo nhân viên của khoa thực hiện cắt dọc gần 40 test HIV Combo làm đôi để xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm bằng test HIV 1/2. Khoa Vi sinh y học cũng sử dụng mẫu máu xét nghiệm bằng test HIV 1/2 còn dư để xét nghiệm test HIV Combo nên không lấy thêm máu của bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm test HIV Combo được nhân viên của khoa ghi khống 1.272 kết quả vào cột ghi chú của sơ đồ test HIV 1/2 từ trưa 9-12 sau khi biết thông tin phản ánh báo chí. Tuy nhiên thực tế, khoa chỉ xét nghiệm kiểm chứng gần 80 test HIV Combo. Tại thời điểm kiểm tra, khoa Vi sinh y học không còn test HIV Combo, đối chiếu kết quả kiểm tra, xác minh và báo cáo giải trình của toàn bộ nhân viên khoa, chưa xác định được việc trộn 4 mẫu máu để xét nghiệm Elisa.



Sở Y tế Hà Nội cho rằng, Khoa Vi sinh y học đã không thực hiện đúng các quy định: tiếp nhận quà tặng, tự ý nhận quà là test HIV Combo; tự ý sử dụng test HIV Combo để xét nghiệm kiểm chứng với test HIV 1/2 nhưng không xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, không báo cáo bệnh viện là không thực hiện đúng các quy định về kiểm chứng, nghiên cứu khoa học; cắt dọc test HIV Combo làm đôi để xét nghiệm đã không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất...



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng có quyết định giải quyết tin báo tội phạm và đang điều tra, xác minh tại Bệnh viện Xanh Pôn cùng thời điểm thanh tra của Sở Y tế. Do đó, đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép Sở Y tế chờ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra đối với vụ việc trên. Sở Y tế cũng chỉ đạo các phòng, ban chức năng của sở và Bệnh viện Xanh Pôn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm túc các nội dung khi được yêu cầu.

Theo KHÁNH NGUYỄN (sggp online)