Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

(GLO)- Sáng 24-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thành Long-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng chủ trì tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà và Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thị Ngọc Lam.

Trong năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Các bộ, ngành cũng đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 881 văn bản quy phạm pháp luật, giảm 108 văn bản so với năm 2018; các địa phương ban hành 3.556 văn bản cấp tỉnh (tăng 6,3%), 1.074 văn bản cấp huyện (giảm gần 34%) và 3.524 văn bản cấp xã (giảm 57%).

Các đại biểu tại Gia Lai tham dự Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, trong năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý 972.376 việc (tăng 4,99% so với năm 2018), trong đó số có điều kiện thi hành là 737.061 việc, đã thi hành xong 579.256 việc (tăng 1,42% so với năm 2018), đạt tỷ lệ 78,59%. Về tiền, tổng số thụ lý là hơn 273.748 tỷ (tăng 39,81% so với năm 2018), trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 148.791 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 52.715 tỷ đồng (tăng 52,77% so với năm 2018), đạt tỷ lệ 35,43%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Tư pháp cần tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật; hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững về mọi mặt trong tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trong đó cần tập trung chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đồng thời chú trọng công tác tổ chức, xây dựng ngành, đào tạo cán bộ trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ…