Uống sữa nóng hay sữa lạnh tốt hơn?

Sữa có lẽ là sản phẩm dinh dưỡng được tiêu thụ rộng rãi nhất trong các hộ gia đình. Nó là một phần không thể thiếu đối với trẻ em và cũng rất tốt cho người lớn.

Với một hàm lượng lớn protein cùng các khoáng chất như magiê, canxi, kẽm, vitamin D, kali..., sữa thực sự đóng góp nhiều cho việc tăng cường sức khỏe của mọi người, đặc biệt trong thời dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Trong khi nhiều người thích uống sữa nóng, số khác lại ưa nhấm nháp sữa lạnh. Tuy nhiên, bất kể là sữa lạnh hoặc sữa nóng, cả hai đều có những lợi ích riêng mà bạn không thể xem nhẹ.

Sau đây là một số lợi ích sức khỏe của sữa nóng và sữa lạnh cùng thời điểm bạn nên uống chúng, theo The Times of India.

Lợi ích của uống sữa nóng

1. Giấc ngủ tốt hơn

Một lợi ích quan trọng của việc uống sữa nóng trước khi đi ngủ là ngủ ngon. Sữa có chứa a xít amin giúp tạo giấc ngủ ngon hơn. Các a xít này được kích hoạt khi sữa ấm.

2. Chữa cảm lạnh thông thường

Uống sữa nóng và mật ong là một phương thuốc tuyệt vời tại nhà để chữa cảm lạnh thông thường. Thức uống này được cho là có tác dụng chống vi khuẩn, giúp bạn giảm đau do các bệnh như vậy, theo The Times of India.

3. Xử lý hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS)

Đối với những phụ nữ cảm thấy khó ở trong những ngày “đèn đỏ”, sữa nóng và bột nghệ là câu trả lời. Sự hiện diện của kali trong sữa giúp làm dịu cơn chuột rút, còn bột nghệ được thêm vào sữa nóng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, theo The Times of India.

Lợi ích của uống sữa lạnh

1. Làm giảm loét dạ dày

Nếu bạn thường xuyên bị loét dạ dày và a xít dạ dày, thì sữa lạnh hoạt động như một phương thuốc kỳ diệu. Bạn cũng có thể bỏ một muỗng canh bột isabgol (vỏ hạt mã đề) vào một ly sữa lạnh nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa, vì nó hoạt động như một phương thuốc điều trị trào ngược a xít, theo The Times of India.

2. Giúp giảm cân

Có thể bạn không tin, nhưng sữa lạnh thực sự giúp giảm cân. Sự hiện diện của canxi trong sữa lạnh giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn, do đó đốt cháy nhiều calorie hơn. Uống một ly sữa cũng giúp bạn no lâu, đồng thời giúp bạn tránh ăn vặt không cần thiết.

3. Tốt cho da

Sữa lạnh chứa nhiều chất điện giải có thể giúp cơ thể bạn chống lại tình trạng mất nước. Nó sẽ giữ cho cơ thể bạn trong tình trạng đủ nước và da sáng. Thời gian tốt nhất để uống sữa lạnh là vào sáng sớm. Tuy nhiên, bạn cần nhớ tránh uống sữa lạnh vào mùa đông, vì nó có thể gây cảm lạnh và ho, theo The Times of India.